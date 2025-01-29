Как распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь во время атаки: советы полиции

Патрульная полиция Киева напомнила украинцам, как распознать дрон-камикадзе (БПЛА) и действовать во время вражеской атаки. Это может спасти жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
В Патрульной полиции напомнили, что враг продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Учитывая это, гражданам дали ряд важных советов, которые помогут распознать БПЛА и обезопасить себя.
Первый и самый важный - соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и как можно быстрее пройти к ближайшему укрытию.
Правоохранители сообщили, что двигатель дрона-камикадзе громкий, поэтому во время его приближения в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.
Услышав подобный звук, нужно пытаться как можно быстрее попасть:
Если рядом ничего такого нет, нужно придерживаться правила "двух стен". Речь о том, что от опасности (открытого пространства) вас должно отделять как минимум две стены, ведь первая может разрушиться от удара, а вторая - "возьмет" на себя обломки.
Кроме того, во время воздушной атаки нельзя оставаться в транспорте. Нужно, наоборот, отбежать как можно дальше от дороги и там найти возможное укрытие.
Нельзя прятаться также:
"Избегайте контакта с упавшими БПЛА, даже если они повреждены. Сбитые устройства также могут быть опасными для жизни! Соблюдайте правила безопасности", - подытожили правоохранители.
Напомним, ранее мы рассказывали о новом подходе к объявлению воздушной тревоги во время вражеских атак.
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