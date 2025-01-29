Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя під час атаки: поради поліції

Патрульна поліція Києва нагадала українцям, як розпізнати дрон-камікадзе (БПЛА) та діяти під час ворожої атаки. Це може врятувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Як українцям вберегти життя під час ворожих атак БПЛА

У Патрульній поліції нагадали, що ворог продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. З огляду на це, громадянам дали низку важливих порад, які допоможуть розпізнати БПЛА та убезпечити себе.

Перша й найважливіша - дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.

Правоохоронці повідомили, що двигун дрона-камікадзе гучний, тож під час його наближення в повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

Почувши подібний звук, потрібно намагатись якнайшвидше потрапити:

до спеціалізованого укриття;

на цокольні поверхи будинків (ті, що знаходяться на поверхні фундаменту, але частково заглиблені в ґрунт);

на підземні паркінги;

у переходи.

Якщо поруч нічого такого немає, потрібно дотримуватися правила "двох стін". Йдеться про те, що від небезпеки (відкритого простору) вас має відділяти щонайменше дві стіни, адже перша може зруйнуватись від удару, а друга - "візьме" на себе уламки.

Крім того, під час повітряної атаки не можна залишатись у транспорті. Потрібно, навпаки, відбігти якомога далі від дороги й там знайти можливе укриття.

Не можна ховатись також:

у під'їздах;

під арками на сходових майданчиках;

у підвалах панельних будинків;

біля автомобільної техніки;

біля автозаправних станцій тощо.

"Уникайте контакту з БПЛА, що впали, навіть якщо вони пошкоджені. Збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя! Дотримуйтесь правил безпеки", - підсумували правоохоронці.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)