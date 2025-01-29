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Как распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь во время атаки: советы полиции

Среда 29 января 2025 09:58
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Как распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь во время атаки: советы полиции Враг регулярно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Киева напомнила украинцам, как распознать дрон-камикадзе (БПЛА) и действовать во время вражеской атаки. Это может спасти жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Как украинцам уберечь жизнь во время вражеских атак БПЛА

В Патрульной полиции напомнили, что враг продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Учитывая это, гражданам дали ряд важных советов, которые помогут распознать БПЛА и обезопасить себя.

Первый и самый важный - соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и как можно быстрее пройти к ближайшему укрытию.

Правоохранители сообщили, что двигатель дрона-камикадзе громкий, поэтому во время его приближения в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

Услышав подобный звук, нужно пытаться как можно быстрее попасть:

  • в специализированное укрытие;
  • на цокольные этажи домов (те, что находятся на поверхности фундамента, но частично углублены в почву);
  • на подземные паркинги;
  • в переходы.

Если рядом ничего такого нет, нужно придерживаться правила "двух стен". Речь о том, что от опасности (открытого пространства) вас должно отделять как минимум две стены, ведь первая может разрушиться от удара, а вторая - "возьмет" на себя обломки.

Кроме того, во время воздушной атаки нельзя оставаться в транспорте. Нужно, наоборот, отбежать как можно дальше от дороги и там найти возможное укрытие.

Нельзя прятаться также:

  • в подъездах;
  • под арками на лестничных площадках;
  • в подвалах панельных домов;
  • возле автомобильной техники;
  • возле автозаправочных станций и тому подобное.

"Избегайте контакта с упавшими БПЛА, даже если они повреждены. Сбитые устройства также могут быть опасными для жизни! Соблюдайте правила безопасности", - подытожили правоохранители.

Как распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь во время атаки: советы полицииКак распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь во время атаки: советы полицииПубликация Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали о новом подходе к объявлению воздушной тревоги во время вражеских атак.

Читайте также, что известно о вероятных новых правилах для транспорта Киева во время воздушной тревоги - какие есть варианты и поедет ли метро.

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