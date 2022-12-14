Як розпізнати "Шахед" та уберегтися від атаки дронів: МВС дало поради

У Міністерстві внутрішніх справ під час ранкової атаки дронів на Київ та область нагадали українцям, як розпізнати "Шахеди". Та як діяти при їх виявленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як розпізнати дрон?

У МВС пояснюють, що двигун іранського дрона гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Також БПЛА літає на малій висоті (до 4 км), малопомітний радарам.

Що робити у разі виявлення БПЛА?

Тут варто враховувати декілька рекомендацій, а саме:

намагайтеся потрапити у спеціальні укриття.

користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами.

тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій.

якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін".

не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах.

не залишайтеся в автотранспорті.

Також при переміщенні БПЛА, або про місце їх падіння українців закликають повідомляти за номером 102.

Важливо! Не наближайтесь до об’єкту та не чіпайте уламки.

Також в МВС закликають не викладати у соцмережі фото уламків збитих "Шахедів", адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок - чи долетів певний апарат до цілі. Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія здійснила атаку іранськими дронами на Київ та область. Відомо про збиття 13-ти ворожих цілей.

Всі подробиці щодо ранкової атаки на столиці - читайте в нашому матеріалі.

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