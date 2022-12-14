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Как распознать "Шахед" и уберечься от атаки дронов: МВД дало советы

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Киев, Среда 14 декабря 2022 09:10
Как распознать "Шахед" и уберечься от атаки дронов: МВД дало советы Фото: украинцам напомнили, как распознать "Шахед" и уберечься от атаки дронов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве внутренних дел во время утренней атаки дронов на Киев и область напомнили украинцам, как распознать "Шахеды". И как действовать при их обнаружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как распознать дрон?

В МВД объясняют, что двигатель иранского дрона громок и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Также БПЛА летает на малой высоте (до 4 км), малозаметный радарам.

Как распознать &quot;Шахед&quot; и уберечься от атаки дронов: МВД дало советы

Что делать при обнаружении БПЛА?

Здесь следует учитывать несколько рекомендаций, а именно:

  • старайтесь попасть в специальные укрытия.
  • пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными переходами и парковками.
  • держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций.
  • если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен".
  • не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице.
  • не оставайтесь в автотранспорте.

Также при перемещении БПЛА или о месте их падения украинцев призывают сообщать по номеру 102.

Важно! Не приближайтесь к объекту и не трогайте обломки.

Также в МВД призывают не выкладывать в соцсети фото обломков сбитых "Шахедов", ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод - долетел ли определенный аппарат до цели. Более того, вражеские СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях.

Напомним, сегодня утром Россия совершила атаку иранскими дронами на Киев и область. Известно об уничтожении 13-ти целей.

Все подробности об утренней атаке на столице - читайте в нашем материале.

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