Як розпізнати переохолодження та як діяти: поради від МОЗ

Ілюстративне фото: в МОЗ пояснили, як розпізнати переохолодження (Віталій Носач, РБК-Україна)

У зимовий період, коли температура повітря різко знижується, ризик переохолодження організму значно зростає. Важливо пам’ятати про те, як розпізнати переохолодження та надати постраждалому домедичну допомогу без шкоди для його здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Переохолодження, або гіпотермія, характеризується поступовим зниженням температури тіла нижче безпечного рівня. Його поділяють на три стадії, кожна з яких має свої ознаки. перша стадія: людина відчуває слабкість, лихоманку, швидко втомлюється, з’являється сонливість, шкіра реагує на холод утворенням “гусячої шкіри”, розвивається дрібне, мимовільне тремтіння м’язів;

друга стадія: тремтіння тіла стає максимальним, через що людина може втратити здатність до дрібних рухів, шкіра охолоджується поверхнево, з’являється блідість або синюшність, сонливість переходить у розлад свідомості, можливі проблеми з мовленням;

третя стадія: пригнічення тремтіння свідчить про серйозну небезпеку: організм втрачає здатність самостійно зігріватися, людина може знепритомніти, є ризик зупинки серця або дихання, на цьому етапі необхідна термінова допомога, інакше наслідки можуть бути летальними. Як надати першу допомогу при переохолодженні: оцінка ситуації: переконайтеся, що навколишні умови безпечні для вас та постраждалого;

переміщення: допоможіть людині потрапити у тепле приміщення;

психологічна підтримка: Заспокойте постраждалого, поясніть, що робите і навіщо;

виклик екстреної допомоги: негайно зателефонуйте на номер 103 і слідуйте рекомендаціям диспетчера;

заміна одягу: зніміть холодний або вологий одяг та накрийте постраждалого термоковдрою або звичайною ковдрою;

теплі напої: якщо людина при свідомості, дайте їй теплий безалкогольний напій;

моніторинг стану: спостерігайте за станом людини, і якщо він погіршується, повторно телефонуйте на номер 103;

реанімація: якщо постраждалий не дихає чи відсутній пульс, негайно починайте серцево-легеневу реанімацію.