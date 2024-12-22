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Как распознать переохлаждение и как действовать: советы от Минздрава

Воскресенье 22 декабря 2024 16:46
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Как распознать переохлаждение и как действовать: советы от Минздрава Иллюстративное фото: в Минздраве объяснили, как распознать переохлаждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В зимний период, когда температура воздуха резко снижается, риск переохлаждения организма значительно возрастает. Важно помнить о том, как распознать переохлаждение и оказать пострадавшему домедицинскую помощь без вреда для его здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Переохлаждение, или гипотермия, характеризуется постепенным снижением температуры тела ниже безопасного уровня. Его разделяют на три стадии, каждая из которых имеет свои признаки.

  • первая стадия: человек чувствует слабость, лихорадку, быстро устает, появляется сонливость, кожа реагирует на холод образованием "гусиной кожи", развивается мелкая, непроизвольная дрожь мышц;
  • вторая стадия: дрожание тела становится максимальным, из-за чего человек может потерять способность к мелким движениям, кожа охлаждается поверхностно, появляется бледность или синюшность, сонливость переходит в расстройство сознания, возможны проблемы с речью;
  • третья стадия: угнетение дрожи свидетельствует о серьезной опасности: организм теряет способность самостоятельно согреваться, человек может потерять сознание, есть риск остановки сердца или дыхания, на этом этапе необходима срочная помощь, иначе последствия могут быть летальными.

Как оказать первую помощь при переохлаждении:

  • оценка ситуации: убедитесь, что окружающие условия безопасны для вас и пострадавшего;
  • перемещение: помогите человеку попасть в теплое помещение;
  • психологическая поддержка: Успокойте пострадавшего, объясните, что делаете и зачем;
  • вызов экстренной помощи: немедленно позвоните на номер 103 и следуйте рекомендациям диспетчера;
  • замена одежды: снимите холодную или влажную одежду и накройте пострадавшего термоодеялом или обычным одеялом;
  • теплые напитки: если человек в сознании, дайте ему теплый безалкогольный напиток;
  • мониторинг состояния: наблюдайте за состоянием человека, и если оно ухудшается, повторно звоните на номер 103;
  • реанимация: если пострадавший не дышит или отсутствует пульс, немедленно начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Напомним, РБК-Украина писало советы о том, как не замерзнуть на улице зимой.

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Министерство здравоохранения Украины
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