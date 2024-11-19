Як російським солдатам здатись у полон, а цивільним - евакуюватись з РФ: алгоритм дій

Як росіянам здатись у полон або евакуюватись з РФ

Український державний проект "Хочу жить" було створено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у вересні 2022 року. Він діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

За більш ніж два роки роботи до проекту звернулися понад 40 тисяч росіян.

Із зони бойових дій вдалось евакуювати понад 350 військовослужбовців ЗС РФ, які побажали здатися в полон за програмою "Хочу жить".

У прес-службі проекту розповіли, що за цей час ініціатива, яка спершу створювалась як контакт-центр для охочих здатися у полон, стала справжнім інформаційним хабом для громадян РФ.

Отже, відтепер "Хочу жить" прийматиме заявки й від цивільних росіян, які хочуть:

виїхати з території РФ

долучитися до боротьби з путінським режимом (допомагати Україні різними способами)

"Щодня ми приймаємо та опрацьовуємо десятки звернень на гарячу лінію, через Telegram, WhatsApp і чат-бот. Ми отримуємо величезну кількість звернень не тільки від російських військових та їхніх рідних, а й від родичів військовополонених, зниклих безвісти та загиблих солдат", - розповіли у проекті.

Контакти проекту "Хочу жить" (скриншот: hochuzhit.com)

Уточнюється, що до "Хочу жить" звертаються:

росіяни, яких переслідують за антивоєнну позицію

росіяни, які шукають шляхи виїзду з Росії

добровольці, які бажають долучитися до збройної боротьби проти путінського режиму в складі підрозділів Легіон "Свобода Росії", РДК, Сибірський батальйон або Рота "Башкорт"

"Проект "Хочу жить" допомагає всім у міру можливостей. Щоб оптимізувати цей процес, ми оновили наш чат-бот у Telegram", - розповіли громадянам.

Зазначається, що тепер російські солдати, які бажають здатись в полон, але не мають стабільного зв'язку в зоні бойових дій, можуть залишити заявку через своїх близьких родичів.

"Ми також додали діалогові гілки для тих, хто прагне покинути РФ, і тих, хто хоче допомагати Україні різними способами. Бот доступний за тим самим посиланням, що й раніше. При його використанні гарантується конфіденційність та збереження особистих даних заявників", - підсумували в "Хочу жить".