Як солдату РФ здатися в полон: алгоритм дій

Втрати російської армії в Україні обчислюються вже сотнями тисяч. Потрапляння на передову для російського солдата практично гарантовано означає поранення або загибель, однак цього можна уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dovidka.info .

Для того, щоб зберегти життя російському солдату варто лише добровільно здатися в полон українським військовим.

Україна поважає міжнародне право, суворо виконуючи положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, гарантуючи їм право на життя, гуманне ставлення і гідні умови утримання.

Як правильно здатися в полон

Кому можна здаватися в полон:

Російські військові можуть здатись Збройним Силам України та іншим українським військовим формуванням, наприклад, Силам територіальної оборони, Національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки України.

Як здатися в полон, якщо ти один:

Відстебни магазин і повісь зброю на ліве плече стволом донизу;

Підніми та покажи порожні руки;

Підніми вгору білу тканину;

Голосно кричи "Здаюся!";

Наближайся за командою;

Виконуй вимоги українців.

Як здатися в полон групі або цілому підрозділу:

Складіть усю зброю перед собою на віддаленій відстані.

Станьте прямо перед військовою технікою. Заглушіть її, вона не повинна бути в бойовому положенні.

Виберіть парламентера для повідомлення українських військових про бажання здатися в полон. Це має бути офіцер або найстарший за званням. З білим прапором і без зброї.

Здача в полон за допомогою проєкту "Хочу жити"

Для російських військовослужбовців, які хочуть добровільно здатися в полон, працює цілодобова гаряча лінія проєкту "Хочу жити" від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Також до "Хочу жити" можуть звертатися жителі окупованих територій України, які хочуть врятуватися від примусової мобілізації до окупаційних військ.

Якщо ти перебуваєш на території Росії, звертайся в чат-бот "Хочу жити" в Telegram, або зв'яжися через Telegram чи WhatsApp:

+380 95 68 86 888;

+380 93 68 86 888;

+380 97 68 86 688.

Якщо ти в Україні, телефонуй:

688.

Звертатися до "Хочу жити" можуть не тільки чинні військові, а і їхні рідні та ті, кого можуть мобілізувати найближчим часом.

Для таких випадків передбачена опція попередньої здачі в полон: заявку подають заздалегідь, і вже під час перебування на території України охочого здатися переводять через лінію фронту та доставляють у безпечне місце.



Переваги здачі в полон через "Хочу жити":

офіційне оформлення як таких, що потрапили в полон у бою, зі збереженням виплат і пільг, що належать для російських військовослужбовців;

юридичний супровід і нагляд міжнародних організацій;

регулярний зв'язок із рідними;

можливість обирати свою долю: повернення додому за обміном або отримання притулку в Україні та деяких країнах ЄС після закінчення війни.

Як здатися в полон ЗСУ за допомогою дрона

Генштаб ЗСУ дозволив застосовувати дрони для того, щоб зробити процес здачі в полон безпечнішим. Якщо ви хочете добровільно здатися в полон ЗСУ, ось порядок дій: