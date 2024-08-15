Як солдату РФ здатися в полон: алгоритм дій
Втрати російської армії в Україні обчислюються вже сотнями тисяч. Потрапляння на передову для російського солдата практично гарантовано означає поранення або загибель, однак цього можна уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dovidka.info.
Для того, щоб зберегти життя російському солдату варто лише добровільно здатися в полон українським військовим.
Україна поважає міжнародне право, суворо виконуючи положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, гарантуючи їм право на життя, гуманне ставлення і гідні умови утримання.
Як правильно здатися в полон
Кому можна здаватися в полон:
Російські військові можуть здатись Збройним Силам України та іншим українським військовим формуванням, наприклад, Силам територіальної оборони, Національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки України.
Як здатися в полон, якщо ти один:
- Відстебни магазин і повісь зброю на ліве плече стволом донизу;
- Підніми та покажи порожні руки;
- Підніми вгору білу тканину;
- Голосно кричи "Здаюся!";
- Наближайся за командою;
- Виконуй вимоги українців.
Як здатися в полон групі або цілому підрозділу:
- Складіть усю зброю перед собою на віддаленій відстані.
- Станьте прямо перед військовою технікою. Заглушіть її, вона не повинна бути в бойовому положенні.
- Виберіть парламентера для повідомлення українських військових про бажання здатися в полон. Це має бути офіцер або найстарший за званням. З білим прапором і без зброї.
Здача в полон за допомогою проєкту "Хочу жити"
Для російських військовослужбовців, які хочуть добровільно здатися в полон, працює цілодобова гаряча лінія проєкту "Хочу жити" від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Також до "Хочу жити" можуть звертатися жителі окупованих територій України, які хочуть врятуватися від примусової мобілізації до окупаційних військ.
Якщо ти перебуваєш на території Росії, звертайся в чат-бот "Хочу жити" в Telegram, або зв'яжися через Telegram чи WhatsApp:
- +380 95 68 86 888;
- +380 93 68 86 888;
- +380 97 68 86 688.
Якщо ти в Україні, телефонуй:
- 688.
Звертатися до "Хочу жити" можуть не тільки чинні військові, а і їхні рідні та ті, кого можуть мобілізувати найближчим часом.
Для таких випадків передбачена опція попередньої здачі в полон: заявку подають заздалегідь, і вже під час перебування на території України охочого здатися переводять через лінію фронту та доставляють у безпечне місце.
Переваги здачі в полон через "Хочу жити":
- офіційне оформлення як таких, що потрапили в полон у бою, зі збереженням виплат і пільг, що належать для російських військовослужбовців;
- юридичний супровід і нагляд міжнародних організацій;
- регулярний зв'язок із рідними;
- можливість обирати свою долю: повернення додому за обміном або отримання притулку в Україні та деяких країнах ЄС після закінчення війни.
Як здатися в полон ЗСУ за допомогою дрона
Генштаб ЗСУ дозволив застосовувати дрони для того, щоб зробити процес здачі в полон безпечнішим. Якщо ви хочете добровільно здатися в полон ЗСУ, ось порядок дій:
- Попередньо зв'яжіться з проектом "Хочу жити" в чат-боті або, зателефонувавши на номери, зазначені вище, і отримаєте інструкції, за необхідності повідомивши координати відправної точки.
- Отримавши верифікацію, вирушайте на місце в точно зазначений час.
- Слід пам'ятати! У такому випадку точність і своєчасність прибуття критично важлива, враховуючи обмежений час польоту квадрокоптера!
- За можливості, додатково інформуйте представника ЗСУ про прибуття на місце і дочекайтеся наступних інструкцій або очікуйте появи квадрокоптера в зоні видимості.
- Побачивши квадрокоптер у зоні видимості, встановіть із ним візуальний контакт. Спостерігаючи за дроном, підніміть обидві руки в сторони та вгору (помахайте), повідомляючи таким чином про готовність виконувати подальші команди.
- Коли контакт встановлений, дрон зробить маневр, піднявшись і спустившись на кілька метрів знизу вгору. Після цього коптер позначить вектор руху, плавно знизившись і плавно набравши висоту в заданому напрямку, залишаючись у постійному візуальному контакті з полоненим.
- Слідуйте за дроном, який зі швидкістю людської ходьби буде летіти в точку зустрічі з представниками ЗСУ.
Нагадаємо, цього тижня проєкт "Хочу жити" повідомив, що українським захисникам вдалося взяти у полон роту російських солдатів у Курській області РФ. За даними "Хочу жити", це сталося в середу 14 серпня.
Зазначалося, що у полон здалися відразу понад 100 російських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.