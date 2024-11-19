Как российским солдатам сдаться в плен, а гражданским - эвакуироваться из РФ: алгоритм действий

Как россиянам сдаться в плен или эвакуироваться из РФ

Украинский государственный проект "Хочу жить" был создан Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными в сентябре 2022 года. Он действует при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

За более чем два года работы к проекту обратилось более 40 тысяч россиян.

Из зоны боевых действий удалось эвакуировать более 350 военнослужащих ВС РФ, пожелавших сдаться в плен по программе "Хочу жить".

В пресс-службе проекта рассказали, что за это время инициатива, которая изначально создавалась как контакт-центр для желающих сдаться в плен, стала настоящим информационным хабом для граждан РФ.

Исходя из этого, теперь "Хочу жить" будет принимать заявки и от гражданских россиян, которые хотят:

выехать с территории РФ

присоединиться к борьбе с путинским режимом (помогать Украине разными способами)

"Каждый день мы принимаем и обрабатываем десятки обращений на горячую линию, через Telegram, WhatsApp и чат-бот. Мы получаем огромное количество обращений не только от российских военных и их родных, но и от родственников военнопленных, пропавших без вести и погибших солдат", - рассказали в проекте.

Контакты проекта "Хочу жить" (скриншот: hochuzhit.com)

Уточняется, что к "Хочу жить" обращаются:

россияне, которых преследуют за антивоенную позицию

россияне, которые ищут пути выезда из России

добровольцы, желающие присоединиться к вооруженной борьбе против путинского режима в составе подразделений Легион "Свобода России", РДК, Сибирский батальон или Рота "Башкорт"

"Проект "Хочу жить" помогает всем по мере возможностей. Чтобы оптимизировать этот процесс, мы обновили наш чат-бот в Telegram", - рассказали гражданам.

Отмечается, что теперь российские солдаты, которые хотят сдаться в плен, но не имеют стабильной связи в зоне боевых действий, могут оставить заявку через своих близких родственников.

"Мы также добавили диалоговые ветви для тех, кто стремится покинуть РФ, и тех, кто хочет помогать Украине разными способами. Бот доступен по той же ссылке, что и раньше. При его использовании гарантируется конфиденциальность и сохранение личных данных заявителей", - подытожили в "Хочу жить".