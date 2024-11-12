Лубінець пояснив, чому росіяни почали частіше страчувати українських військовополонених
Російські окупанти свідомо вбивають українських військовополонених. Ця тактика РФ, спрямована на залякування власних солдатів та на зміну міжнародного правопорядку у світі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у коментарі "Радіо Свобода".
"Росіяни це роблять свідомо. Декілька аргументів, напевно, чому: це насамперед "пов'язати" кров'ю російських солдатів, щоб вони не здавалися в полон, щоб вони розуміли, що вони воєнні злочинці. Якщо вони страчують українських військовополонених, то, якщо вони здадуться в полон, їм розказують, що з ними будуть робити абсолютно те ж саме", - зазначив Лубінець.
Також, на думку омбудсмена, Росія намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.
"Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. Наприклад, збільшення кількості країн постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують РФ. І це є дуже небезпечним для нас усіх", - наголосив він.
Лубінець додав, що про випадки вбивств українських військовополонених інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, "щоб питання страти українських військовополонених були розглянуті на найвищому рівні на Генеральній Асамблеї ООН, знову ж таки з юридичними наслідками для РФ".
"Можливо, нам треба вводити окремі санкційні списки проти росіян, які це роблять. Я дуже хочу, щоб колись у майбутньому міжнародні партнери зрозуміли, що тільки кардинальні економічні санкції можуть зупинити російську агресію. Це єдине, що може призвести до зупинки цієї агресії. Все інше, ви бачите, не працює і з кожним днем стає все гірше", - зазначив омбудсмен
Страти українських військовополонених
Нагадаємо, українські правоохоронці вже неодноразово повідомляли про випадки страти українських військових, яких росіяни брали в полон.
Зокрема, 5 листопада Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл шести українських військовополонених на Покровському напрямку.
Наразі наймасовішою стратою є вбивство російськими окупантами одразу 16 полонених українських захисників на Покровському напрямку.
Раніше ми повідомляли, що правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства українських військовополонених на полі бою. Наразі відомо про більш як 120 загиблих захисників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.