Як російські "Кинджали" опинилися в небі Білорусі під час атаки на Україну: відповідь Ігната

Під час масової атаки РФ по Україні 5 серпня "Кинджали" перетинали повітряний простір Білорусі. Тому у мережі повідомляли, що саме звідти здійснюється пуск. Однак ракети летіли з російського Тамбова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни запустили ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.

"Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", - наголосив Ігнат.

Речник зазначив, що інформацію про нібито атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, "як щось нове". Водночас, за його словами, слід пам'ятати, що Росія активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення.

"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", пояснив Ігнат.

Ракетний удар по Україні 5 серпня

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська запустили ракети у бік України. Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також пуски ракет з авіації.

Також з'явилася інформація про запуски "Кинджалів", тоді ж повідомили про нібито ракети з Білорусі.

Варто зазначити, що у ГУР Міноборони припускають, що окупанти могли імітувати пуски ракет з території Білорусі. На думку представника розвідки Андрія Юсова, таким чином Білорусь намагалися втягнути у війну.

Військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна пояснив, чому росіяни вперше за багато місяців використовували Білорусь для ударів по Україні.