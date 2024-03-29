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Як Росія може реагувати на європейський курс Єревана: думки політологів

Вірменія, П'ятниця 29 березня 2024 10:57
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Як Росія може реагувати на європейський курс Єревана: думки політологів Фото: як Росія може реагувати на європейський курс Єревана (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Головною проблемою Вірменії на шляху в ЄС, безперечно, можна вважати Росію - Москва заблокувала проєвропейський курс Єревана у 2013 році і точно спробує повторити це знову. Ба більше, Росія вже сьогодні докладає до цього значні зусилля.

Про це кажуть співрозмовники РБК-Україна в коментарях для матеріалу Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії

У Москви є великий інструментарій для тиску на Єреван - від військової присутності на території Вірменії до розпалювання нового витка війни з Азербайджаном. Росія, як пояснив політолог Рубен Меграбян, використовує Азербайджан як "тупий важкий предмет", і Азербайджан дає із задоволенням себе використовувати.

"Це фактично провокація війни. Нападу Азербайджану на Вірменію. Про це вже говорять публічно. Особисто Пашинян. Про це фактично натякають у Росії", - наголосив політолог Армен Ованнісян в розмові з РБК-Україна.

Інший сценарій, на думку Ованнісяна, - це активація п'ятої колони у Вірменії. Тобто активізація противників євроінтеграції і прихильників існування Вірменії в російській орбіті. Цією п’ятою колоною, як додав політолог, є вся опозиція у вірменському парламенті.

"Зараз відчувається такий момент, скажімо так, передмобілізаційний для таких сил. І цілком це можна поєднати. Азербайджанський напад, важка ситуація на фронті та на кордоні, можливо, гуманітарна криза. І на цьому тлі вже активізуються ті, кого ми у Вірменії називаємо п'ятою колоною Росії", - пояснив Ованнісян.

Вірменія та ЄС

У березні 2024 року повідомлялося, що влада Вірменії обговорює можливість приєднання до ЄС. Єреван також хоче розширити коло партнерів. У МЗС уточнили, що народ Вірменії має європейські прагнення. За даними відомства, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.

Нагадаємо, у 2013 році ЄС та Вірменія домовилися про асоціацію. У липні того року ЄС підтвердив завершення переговорів з Вірменією щодо майбутньої угоди про асоціацію. Ця домовленість стала результатом переговорів Єревана та ЄС, які були розпочаті у 2010 році. У результаті угода так і не була підписана, а Вірменія як спостерігач вступила в Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС).

Для довідки

ЄврАзЕС - міжнародна економічна організація, що складається з низки колишніх республік СРСР (Білорусь, Казахстан, Росія, Таджикистан, Киргистан). Країною-спостерігачем була і Молдова.

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Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії