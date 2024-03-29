Как Россия может реагировать на европейский курс Еревана: мнения политологов

Главной проблемой Армении на пути в ЕС, безусловно, можно считать Россию - Москва заблокировала проевропейский курс Еревана в 2013 году и точно попытается повторить это снова. Более того, Россия уже сегодня прилагает к этому значительные усилия.

У Москвы есть большой инструментарий для давления на Ереван - от военного присутствия на территории Армении до разжигания нового витка войны с Азербайджаном. Россия, как объяснил политолог Рубен Меграбян, использует Азербайджан как "тупой тяжелый предмет", и Азербайджан дает с удовольствием использовать себя.

"Это фактически провокация войны. Нападения Азербайджана на Армению. Об этом уже говорят публично. Лично Пашинян. Об этом фактически намекают в России", - отметил политолог Армен Ованнисян в разговоре с РБК-Украина.

Другой сценарий, по мнению Ованнисяна, - это активация пятой колонны в Армении. То есть активизация противников евроинтеграции и приверженцев существования Армении в российской орбите. Этой пятой колонной, как добавил политолог, есть вся оппозиция в армянском парламенте.

"Сейчас чувствуется такой момент, скажем так, предмобилизационный для таких сил. И вполне это можно объединить. Азербайджанское нападение, тяжелая ситуация на фронте и на границе, возможно, гуманитарный кризис. И на этом фоне уже активизируются те, кого мы в Армении называем пятой колонной России", - объяснил Ованнисян.