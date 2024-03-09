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Глава МЗС Вірменії підтвердив, що країна обговорює членство в ЄС

Баку, Субота 09 березня 2024 13:58
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Глава МЗС Вірменії підтвердив, що країна обговорює членство в ЄС Фото: міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян (facebook.com/MFA.Armenia)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Вірменії обговорює можливість приєднання країни до Європейського союзу. Баку хоче також розширити коло партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Вірменії Арарата Мірзояна в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

"З огляду на всі виклики, яким ми змушені протистояти протягом останніх трьох-чотирьох років, у Вірменії активно обговорюються нові можливості. Не розкрию секрету, якщо скажу, що також є ідея членства в ЄС", - сказав міністр.

Глава МЗС додав, що народ Вірменії має європейські прагнення. За його словами, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.

Мірзоян наголосив, що для Вірменії важливо розширювати коло партнерів та союзників. Він додав, що йдеться про поглиблення відносин з США та ЄС, Сходом, а також Індією.

"У пріоритеті також врегулювати відносини з нашими сусідами", - сказав Мірзоян.

Конфлікт навколо Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Крім того, до конфлікту була причетна Москва. Російські так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.

Як закінчився конфлікт між Вірменією та Азербайджаном завдовжки 30 років - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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