Як Росія "ховає" фірми, які опікуються "тіньовим флотом": розслідування ЗМІ
Росія перевела частину компаній, які курують операції "тіньового флоту" за кордон. Одним з найбільших осередків для цих них став Дубай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Згідно з даними журналістів, адресою реєстрації близько 60 таких компаній є елітний готель Meydan у Дубаї, який виявився "віртуальним офісом" для тисяч фірм, які зареєстровані там лише на папері. Зокрема на одну з компаній зареєстрований й танкер Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці 25 грудня торік.
За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Еліни Валтонен, заплутана структура "тіньового флоту" Росії є великою проблемою.
"Якщо, наприклад, у Балтійському морі станеться серйозний розлив нафти - незрозуміло, чи вийде притягти когось до відповідальності", - пояснила вона.
Валтонен відзначила, що у Європейському союзі (ЄС) наразі шукають способи зробити санкції проти нафтового сектору Росії ефективнішими. Одним із них можуть бути санкційні обмеження проти компаній-операторів таких танкерів.
У тому ж числі міністр зауважила, що одним із викликів щодо санкції проти Росії є й те, що чимало країн не дотримуються обмежень.
Також журналісти додають, що низка країн ЄС, серед яких Словаччина, Чехія й Угорщина продовжують купувати російську нафту, а "тіньовий флот" допомагає Росії продавати нафту третім країнам в обхід цінової стелі "Великої сімки" (G7).
Зокрема нафта може потрапляти до ЄС й обхідними шляхами, наприклад, після переробки на нафтопродукти в інших країнах.
"Тіньовий флот" Росії
"Тіньовий флот" Росії - це мережа танкерів, що діють поза офіційними санкційними обмеженнями для транспортування російської нафти. Після введення Заходом санкцій та встановлення граничних цін на нафту, Росія почала використовувати старі судна, які оперують без страхування від західних компаній, приховуючи власників і кінцеві маршрути. Такі танкери часто вимикають транспондери, змінюють прапори та використовують складні схеми перевалки нафти у відкритому морі.
В рамках 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії обмеження були введені проти 74 суден з третіх країн.
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