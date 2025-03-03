Как Россия "прячет" фирмы, которые занимаются "теневым флотом": расследование СМИ
Россия перевела часть компаний, которые курируют операции "теневого флота" за границу. Одним из крупнейших центров для этих них стал Дубай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Согласно данным журналистов, адресом регистрации около 60 таких компаний является элитный отель Meydan в Дубае, который оказался "виртуальным офисом" для тысяч фирм, которые зарегистрированы там только на бумаге. В частности, на одну из компаний зарегистрирован и танкер Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Финском заливе 25 декабря прошлого года.
По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Элины Валтонен, запутанная структура "теневого флота" России является большой проблемой.
"Если, например, в Балтийском море произойдет серьезный разлив нефти - непонятно, получится ли привлечь кого-то к ответственности", - пояснила она.
Валтонен отметила, что в Европейском союзе (ЕС) сейчас ищут способы сделать санкции против нефтяного сектора России более эффективными. Одним из них могут быть санкционные ограничения против компаний-операторов таких танкеров.
В том же числе министр отметила, что одним из вызовов по санкциям против России является и то, что многие страны не придерживаются ограничений.
Также журналисты добавляют, что ряд стран ЕС, среди которых Словакия, Чехия и Венгрия продолжают покупать российскую нефть, а "теневой флот" помогает России продавать нефть третьим странам в обход ценового потолка "Большой семерки" (G7).
В частности нефть может попадать в ЕС и обходными путями, например, после переработки на нефтепродукты в других странах.
"Теневой флот" России
"Теневой флот" России - это сеть танкеров, действующих вне официальных санкционных ограничений для транспортировки российской нефти. После введения Западом санкций и установления предельных цен на нефть, Россия начала использовать старые суда, которые оперируют без страхования от западных компаний, скрывая владельцев и конечные маршруты. Такие танкеры часто выключают транспондеры, меняют флаги и используют сложные схемы перевалки нефти в открытом море.
В рамках 16-го пакета санкций ЕС против России ограничения были введены против 74 судов из третьих стран.
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