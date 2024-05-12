Як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: інструкція

Компенсацію витрат на оплату праці ВПО роботодавець може отримати протягом дії воєнного стану й впродовж 30 днів після його скасування. Компенсація оцінюється в розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тисяч гривень на місяць.

Право на компенсацію за працевлаштованого ВПО роботодавці мають протягом 3 місяців. Якщо ж переселенець має інвалідність - протягом шести місяців.

Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно: