Українцям розповіли, як знятися з обліку ВПО (інфографіка)
Українцям, які були змушені покинути свої будинки через військові дії, а потім вирішили повернутися, нагадали про важливий омент. Їм необхідно знятись з обліку ВПО, якщо такий статус оформлювався.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Українцям, які повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл, необхідно знятись з обліку ВПО", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначають спеціалісти, більше не потрібно стояти в чергах та збирати довідки, повторно ходити до держустанов та декілька днів чекати на рішення чиновника.
"Послуга працює автоматично й заявки обробляються онлайн", - йдеться на Порталі.
Детальніше, як знятися з обліку ВПО - дивіться інфографіку.
Як знятися з обліку ВПО (kmu.gov.ua)
Переселенці в Україні
Наприкінці березня Кабінет міністрів уточнив перелік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які матимуть право на отримання компенсації на проживання ще протягом шести місяців. Вже наприкінці квітня, як писало РБК-Україна, міністерство фінансів України підготувало методику верифікації допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Зазначимо, що за даними Мінсоцполітики, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання.
Причому в Україні існує поняття ВПО "першої хвилі" - переселенці, які були змушені залишити свій будинок до масштабного вторгнення РФ в Україну. Докладніше про те, хто з цієї категорії має право на продовження допомоги – читайте у матеріалі.
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