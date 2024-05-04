Українцям розповіли, як знятися з обліку ВПО (інфографіка)

Фото: стало відомо, як в Україні знятися з обліку ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українцям, які були змушені покинути свої будинки через військові дії, а потім вирішили повернутися, нагадали про важливий омент. Їм необхідно знятись з обліку ВПО, якщо такий статус оформлювався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Українцям, які повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл, необхідно знятись з обліку ВПО", - йдеться у повідомленні. При цьому, як зазначають спеціалісти, більше не потрібно стояти в чергах та збирати довідки, повторно ходити до держустанов та декілька днів чекати на рішення чиновника. "Послуга працює автоматично й заявки обробляються онлайн", - йдеться на Порталі. Детальніше, як знятися з обліку ВПО - дивіться інфографіку. Як знятися з обліку ВПО (kmu.gov.ua)