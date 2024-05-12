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Как работодателям получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: инструкция

Фото: как работодателям получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в размере 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Компенсацию расходов на оплату труда ВПЛ работодатель может получить в течение действия военного положения и в течение 30 дней после его отмены. Компенсация оценивается в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного. Сейчас это 8 тысяч гривен в месяц. 

Право на компенсацию по трудоустроенному ВПЛ работодатели имеют в течение 3 месяцев. Если же переселенец имеет инвалидность - в течение шести месяцев.

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо:

  • трудоустроить переселенца на условиях трудовых договоров, в том числе по совместительству;
    подать необходимые документы в центр занятости или через портал "Дія";
    ждать результатов рассмотрения.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как украинцы могут сняться с учета ВПЛ.

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Внутренне перемещенные лица