Як ресторани Києва готуються до зими і на скільки зросте чек
Український HoReCa-сектор входить у новий опалювальний сезон з іншими вимогами до автономності, ніж рік тому: якщо раніше закладам вистачало 3–4 годин роботи на генераторі, то тепер система має витримувати 1–2 доби без мережевого живлення.
Як змінились капітальні витрати українських ресторанів і кафе з 2022 року, читайте в матеріалі РБК-Україна "Виклики зими – блекаути. Скільки коштує автономність для бізнесу на старті сезону".
За даними La Famiglia, невеликому закладу потрібен генератор потужністю 150–200 кВт, великому – до 275 кВт. Капітальні витрати – 1,5–2 млн гривень для невеликого ресторану і 2–4 млн гривень для великого – включають генератор, автоматику, підключення й монтаж.
Місяць роботи в автономному режимі коштує мережі 200–400 тисяч гривень незалежно від масштабу закладу.
Поріг окупності
Ресторанна експертка Ольга Насонова називає чіткий поріг: після 5–6, максимум 7 годин роботи на генераторі подальша робота закладу просто не окупається. Твердження "генератор підняв ціни на 17%" вона відкидає – головні причини зростання середнього чека на 5–10% – це подорожчання продуктів і зарплат персоналу, а не вартість автономності.
Минулого сезону генератори часто виходили з ладу саме в години пікового навантаження, тому мережі цього разу купують обладнання "з запасом".
Нічна заборона
В окремих локаціях працювати на генераторі вночі заборонено через шум, тому мережі докуповують накопичувачі у холодильних камерах, здатні тримати температуру без живлення. Фактично бізнес платить двічі: за пальне вдень і за право не вмикати генератор уночі.
Заморозка замість закриття
Масового валу закриттів експерти не очікують – ринок уже пройшов "самоочищення" за попередні зими, а мережі готові тимчасово консервувати збиткові точки до весни.
Нагадаємо, внаслідок літніх атак у деяких ресторанах міжнародної мережі швидкого харчування McDonald's в Україні може тимчасово діяти скорочене меню.