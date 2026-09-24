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Як ресторани Києва готуються до зими і на скільки зросте чек

13:20 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костюченко aimg Анастасія Мацепа
Як ресторани Києва готуються до зими і на скільки зросте чек Фото: головні причини зростання середнього чека на 5–10% – це подорожчання продуктів і зарплат персоналу (Getty Images)
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Український HoReCa-сектор входить у новий опалювальний сезон з іншими вимогами до автономності, ніж рік тому: якщо раніше закладам вистачало 3–4 годин роботи на генераторі, то тепер система має витримувати 1–2 доби без мережевого живлення.

Як змінились капітальні витрати українських ресторанів і кафе з 2022 року, читайте в матеріалі РБК-Україна "Виклики зими – блекаути. Скільки коштує автономність для бізнесу на старті сезону".

За даними La Famiglia, невеликому закладу потрібен генератор потужністю 150–200 кВт, великому – до 275 кВт. Капітальні витрати – 1,5–2 млн гривень для невеликого ресторану і 2–4 млн гривень для великого – включають генератор, автоматику, підключення й монтаж.

Місяць роботи в автономному режимі коштує мережі 200–400 тисяч гривень незалежно від масштабу закладу.

Поріг окупності

Ресторанна експертка Ольга Насонова називає чіткий поріг: після 5–6, максимум 7 годин роботи на генераторі подальша робота закладу просто не окупається. Твердження "генератор підняв ціни на 17%" вона відкидає – головні причини зростання середнього чека на 5–10% – це подорожчання продуктів і зарплат персоналу, а не вартість автономності.

Читайте також: Пункти обігріву, пільги та укриття: як Київ разом з бізнесом готується до зими

Минулого сезону генератори часто виходили з ладу саме в години пікового навантаження, тому мережі цього разу купують обладнання "з запасом".

Нічна заборона

В окремих локаціях працювати на генераторі вночі заборонено через шум, тому мережі докуповують накопичувачі у холодильних камерах, здатні тримати температуру без живлення. Фактично бізнес платить двічі: за пальне вдень і за право не вмикати генератор уночі.

Заморозка замість закриття

Масового валу закриттів експерти не очікують – ринок уже пройшов "самоочищення" за попередні зими, а мережі готові тимчасово консервувати збиткові точки до весни.

Нагадаємо, внаслідок літніх атак у деяких ресторанах міжнародної мережі швидкого харчування McDonald's в Україні може тимчасово діяти скорочене меню.

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