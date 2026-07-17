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Як РЕБ може "впливати" на "Шахеди": пояснення експерта

13:08 17.07.2026 Пт
2 хв
Існує два ключових методи впливу на дрони
aimg Костянтин Широкун
Як РЕБ може "впливати" на "Шахеди": пояснення експерта Фото: РЕБ може "впливати" на "Шахеди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Засоби РЕБ можуть "впливати на безпілотники, що намагаються прорватись у повітряний простір України. Існує кілька основних методів впливу на вороді БпЛА.

Про це заявив СЕО Kvertus Ярослав Філімонов у інтерв'ю РБК-Україна.

"Треба розділити способи впливу на дрони. Умовно, я би усі методи впливу розділив на технології аналогові та смарт-технології. Сьогодні аналогові технології дають можливість перекривати фіксовані частоти, і вони більш актуальні саме для фронту", - зазначив Філімонов.

За його словами, що стосується смарт-РЕБ, то вони зазвичай впливають на канали зв'язку, канали передачі інформації і канали з'єднання з супутником.

Радіорозвідка виявляє ті частоти, які ці дрони використовують, а засоби радіоелектронної боротьби ефективно знешкоджують дрони на цих частотах. Проте, значна частина "Шахедів" орієнтується виключно на сигнали супутнику.

У них на борту, на верхній частині дрона, знаходиться дуже потужна CRPA-антена. На сьогоднішній день вона вже 16-ті канальна. І цю антену просто заглушити неможливо. Тобто вона настільки технологічно і конструктивно зроблена вдало і розміщена таким чином, що з землі на неї впливати практично не можна.

"Таким чином, з землі практично неможливо "задавити" зв'язок між дроном і супутником. Але на такий випадок у нас вже є засоби, які створюють так би мовити кібератаку (спуфінг) на таку антенну і унеможливлюють її роботу. І в такому випадку дрони локаційно втрачаються", - додав СЕО Kvertus.

За словами експерта, якщо вдається повпливати на mesh-мережу, і дрони втрачають зв'язок з оператором, то такі "подавлені" БпЛА переходять у аварійний режим. Вони можуть падати, приземлятись, або заходити на певну траєкторію в режимі очікування на великий круг або "малюють" вісімки у небі в режимі очікування зв'язку.

"Взагалі, сьогодні основна задача РЕБ – це додатковий час для того, щоб мобільні вогневі групи або групи з дронами-перехоплювачами могли їх фізично знешкодити. Чим раніше ми виявляємо дрон, тим більше шансів його знешкодити. І саме через це потрібно розгалужувати систему моніторингу та виявлення", - додав Філімонов.

Раніше повідомлялось, що Росія продовжує вдосконалювати свої дрони. "Флеш" раніше повідомляв, що Shahed почали виконувати маневри при наближенні українських дронів-перехоплювачів.

У мережі вже з'явилися перші ознаки технічного рішення, що дозволяє БпЛА ухилятися від перехоплення.

Російські безпілотники "Гербера" також отримали більш сучасні антени, що може свідчити про розширення виробництва відповідних систем.

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