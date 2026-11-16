Як реально допомогти військовому на милицях на вулиці: пояснення Мінветеранів

Що робити, якщо хочете допомогти військовому

Цивільній людині, яка побачила військового й хоче допомогти, радять звернутися до міністерства. Там допоможуть розібратися, як діяти, і передадуть військового туди, де йому можуть надати потрібну підтримку.

"Є державні програми, громадські організації, Міністерство соціальної політики. Але в будь-якому випадку це можливо лише за згодою самої людини", - наголошує Віталій Кім.

Далі треба знайти того, хто може фізично приїхати та вирішити проблему. Це може бути фахівець із супроводу ветеранів або представник відповідної організації.

Чому військові досі просять допомоги на вулицях

В Україні вже закінчується п'ятий рік активної фази війни, але на вулицях досі бачать військових на милицях, які просять гроші. Журналісти звернули увагу, що ці люди кажуть: не знають, куди звертатися по допомогу.

На запитання, чи це поодинокі випадки, чи системна проблема, очільник Мінветеранів відповів так:

"Я хотів би, щоб усі ці питання були вирішені. Здебільшого проблема в тому, що люди не знають про існування програм допомоги та куди звертатися. Це насправді проблема не військових, а наша. Ми маємо доводити до них цю інформацію".

Як приклад там навели США. У цій країні діє близько 45 тисяч громадських організацій, багато з яких невеликі - по дві-три людини. Вони забирали ветеранів додому, одягали, взували й допомагали знайти роботу, коли держава не могла впоратися.

"Я сподіваюся, що ми теж вирішимо це питання. Наша стратегія - починати з тих, кому найважче: хто не знає, не вміє, не розуміє і потребує допомоги", - додав глава відомства.

"Багато ветеранів та військових уже забрали з вулиць, але цей процес постійний. Тому, на жаль, ви ще зустрічаєте їх там", - пояснив Кім.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни понад 44 тисячі людей в Україні отримали протези за державною програмою.

Вона покриває всі етапи - від виготовлення виробу до реабілітаційних занять і технічних оглядів.