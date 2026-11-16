Как реально помочь военному на костылях на улице: объяснение Минветеранов

Что делать, если хотите помочь военному

Гражданскому человеку, который увидел военного и хочет помочь, советуют обратиться в министерство. Там помогут разобраться, как поступить, и передадут военного туда, где ему могут оказать нужную поддержку.

"Есть государственные программы, общественные организации, Министерство социальной политики. Но в любом случае это возможно только с согласия самого человека", - подчеркивает Виталий Ким.

Далее нужно найти того, кто может физически приехать и решить проблему. Это может быть специалист по сопровождению ветеранов или представитель соответствующей организации.

Почему военные до сих пор просят помощи на улицах

В Украине уже заканчивается пятый год активной фазы войны, но на улицах до сих пор видят военных на костылях, которые просят деньги. Журналисты обратили внимание, что эти люди говорят: не знают, куда обращаться за помощью.

На вопрос, это единичные случаи, или системная проблема, глава Минветеранов ответил так:

"Я хотел бы, чтобы все эти вопросы были решены. В основном проблема в том, что люди не знают о существовании программ помощи и куда обращаться. Это действительно проблема не военных, а наша. Мы должны доводить до них эту информацию".

В качестве примера там привели США. В этой стране действует около 45 тысяч общественных организаций, многие из которых небольшие - по два-три человека. Они забирали ветеранов домой, одевали, обували и помогали найти работу, когда государство не могло справиться.

"Я надеюсь, что мы тоже решим этот вопрос. Наша стратегия - начинать с тех, кому тяжелее всего: кто не знает, не умеет, не понимает и нуждается в помощи", - добавил глава ведомства.

"Многие ветераны и военные уже забрали с улиц, но этот процесс постоянный. Поэтому, к сожалению, вы еще встречаете их там", - пояснил Ким.

Напомним, чтос начала полномасштабной войны более 44 тысяч человек в Украине получили протезы по государственной программе.

Она покрывает все этапы - от изготовления изделия до реабилитационных занятий и технических осмотров.