Як проїхати кордон швидко та без черг: пояснення ДПСУ

Що дозволяє перетинати кордон швидше та без черг

Сьогодні, коли у різних країнах Європейського Союзу відбувається поступове запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду, дехто з мандрівників може готуватись до збільшення черг на кордоні.

Водночас Демченко радить, перш за все, "ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску".

"Таку актуальну інформацію на Facebook-сторінці наше Західне регіональне управління Держприкордонслужби України публікує кожні три години", - поділився фахівець.

Публікація регіонального управління ДПСУ о 12:00 4 листопада (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Він зауважив, що "це робиться для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажений напрямок".

"Бо буває таке, що люди собі логістично обрали певний автошлях, який проходить через певний пункт пропуску. І одномоментно на цей пункт пропуску приїздить багато людей. Натомість сусідні пункти пропуску в цей момент можуть мати нульову чергу, і там буде значно легше і швидше перетнути кордон", - пояснив Демченко.

Експерт уточнив, що "це залежить від бажання людей цікавитися такою інформацією й обирати для себе менш завантажені пункти пропуску".

Крім того, представник ДПСУ нагадав, що рейсові автобуси їдуть за системою "єЧерга". Вона також дозволяє відстежити завантаженість пунктів пропуску на шляху до різних країн.

Завантаженість пунктів пропуску станом на 12:30 4 листопада в "єЧерга" (скриншот: echerha.gov.ua)

"У більшості пунктів пропуску, але не в усіх, для них передбачено слотування за часом. Тобто для них визначається день і година, коли прибуває автобус для перетину кордону", - розповів речник.

Він додав, що системою "єЧерга" займається Міністерство розвитку розвитку громад та територій.

"Спершу цю систему запроваджували для вантажних автомобілів, а згодом поширили й на автобуси", - нагадав Демченко.

За його словами, "на кордоні з Польщею лише кілька пунктів пропуску не мають слотування".

"Наприклад, слотування зараз не має пункт "Краківець". Це пов'язано з інтенсивністю руху автобусів. Однак більшість пунктів все ж прив'язані до слотування", - повідомив спеціаліст.

Він також пригадав ситуацію, коли "одного дня на одному з пунктів зібралася черга із 30 автобусів".

"Зараз такого вже немає, бо кожен автобус, який перевозить людей, має чітко визначений час - коли вони мають перетинати кордон", - підсумував Демченко.