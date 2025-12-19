Як провідний керівник реалізувала понад 100 промислових проєктів у виробничому секторі України

Виробництво, промислові об’єкти, великі склади та переробні лінії мають проектуватися і будуватися з урахуванням надійності, безпеки, безвідмовності роботи, масштабуванням. Тому кожне інженерне рішення під час створення таких об’єктів має відповідати міжнародним стандартам безпеки та гарантувати стабільну роботу обладнання.

Інна Дяченко за понад 16 років роботи вона брала участь у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію більш як 100 промислових і комерційних об’єктів в Україні та за кордоном і керувала інженерними командами на об’єктах, що в сукупності мають понад 500 000 м² площі.

Послідовний, поетапний підхід Інни - від робочих креслень до пусконалагоджувальних робіт та інспекцій - допоміг багатьом підприємствам безпечно розширити виробництво й збільшити свої потужності. Колеги відзначають, що вона вміє організувати взаємодію не лише всередині інженерної команди, а й на будівельному майданчику - між різними підрядниками, службою замовника та технічним наглядом, - так, щоб усі рухалися до спільного результату і в технічному, і у фінансовому сенсі. Вся ця праця допомогла Інні досягти розташування великих компаній і підрядників - а як саме вона прийшла до свого успіху, вона поділилася в цій статті.

Ключові напрямки роботи: електропостачання, пожежна безпека та автоматизація виробництва

"Наразі я постійно працюю в режимі багатозадачності. Так завжди буває, якщо потрібно керувати не просто проектами з оснащення офісів, а саме найбільшими виробництвами, де важливо координувати роботу різних відділів та інтегрувати різні системи у виробництві. Потрібно бачити об’єкт цілісно: розуміти ризики, слабкі місця й те, що можна посилити ще на етапі проєктування, щоб під час будівництва та введення в експлуатацію не виникало зайвих проблем", - розповідає Інна Дяченко.

У своїх промислових проєктах вона поєднує три ключові напрями:

системи електропостачання - від розрахунку навантажень і вибору схеми живлення до підбору кабелів, щитового обладнання, розподільчих пунктів та засобів захисту;

- від розрахунку навантажень і вибору схеми живлення до підбору кабелів, щитового обладнання, розподільчих пунктів та засобів захисту; пожежна безпека - проєктування систем протипожежного захисту, блискавкозахисту, аварійного та евакуаційного освітлення, систем раннього виявлення й оповіщення про надзвичайні ситуації, а також взаємодія з інспекційними органами;

- проєктування систем протипожежного захисту, блискавкозахисту, аварійного та евакуаційного освітлення, систем раннього виявлення й оповіщення про надзвичайні ситуації, а також взаємодія з інспекційними органами; автоматизація виробництва - узгодження роботи конвеєрних ліній, технологічного обладнання, систем моніторингу та диспетчеризації.

Три напрямки - єдина система. Інна відповідає за інженерну частину, координацію підрядників і спілкування з командою замовника для узгодження кожного етапу.

100+ реалізованих промислових об’єктів: що стоїть за цифрою

Понад 100 успішних проєктів за плечима керівника — це результат злагодженої роботи з різними замовниками. Інна Дяченко виробила свою особливу тактику: вона задає технічні умови, пояснює їх замовнику і команді, а потім контролює, щоб кожен суворо дотримувався заданого плану.

За 16 років Інна працювала як з українськими виробничими компаніями, так і з міжнародними брендами. Серед українських об’єктів - елеваторні комплекси, маслоекстракційні заводи, логістичні склади, сміттєпереробний завод у Харкові та інші промислові майданчики, де вона відповідала за системи електропостачання, заземлення, блискавкозахисту, пожежної безпеки та автоматизації.

Окремий блок роботи - виробничі об’єкти міжнародних компаній. Nestlé, SUN InBev, Amcor, Kernel та інші вимагали комплексного підходу, коли інженерні рішення мають одночасно відповідати стандартам безпеки, бюджету й жорстким графікам. На таких проєктах потрібно було працювати не лише в межах українського законодавства у сфері будівництва та пожежної безпеки, а й узгоджувати рішення з міжнародними стандартами та внутрішніми корпоративними вимогами замовників.

"У Nestlé ми виконували повний цикл робіт на виробничих та складських приміщеннях загальною площею близько 30 000 м²: освітлення, заземлення, блискавкозахист, системи пожежної безпеки. Важливо було запропонувати рішення, які одночасно вкладуться в бюджет, графік і забезпечать стабільну роботу підприємства без зайвих зупинок", - згадує вона.

На підприємстві Amcor, що виробляє пакувальні матеріали, Інна керувала електропостачанням виробничого цеху та складу загальною площею близько 8 000 м² у межах розширення виробництва, а також встановлення систем блискавкозахисту, заземлення та пожежогасіння. Роботи виконувалися на діючому підприємстві, тож ключовим завданням було модернізувати інфраструктуру з мінімальним втручанням у роботу існуючих ліній і з дотриманням вимог безпеки.

На об'єкті SUN InBev Інна відповідала за складну систему електропостачання очисних споруд: монтаж, пусконалагодження підстанції та розподільчого пункту, підключення окремих споживачів, тощо. Вона також опрацьовувала рішення щодо систем блискавкозахисту та заземлення, пожежної безпеки та систем раннього виявлення й оповіщення про надзвичайні ситуації. Крім цього, спільно з командою замовника вона займалася розробкою та налаштуванням систем автоматизації.

У Kernel Інна керувала зміною схеми електропостачання котельні елеваторного комплексу. Завданням було забезпечити надійне та резервоване живлення критичного обладнання, узгодивши нові рішення з уже наявною інфраструктурою та режимами роботи підприємства.

Важливою частиною її досвіду стали інфраструктурні та переробні об’єкти в Україні. Наприклад, елеваторний комплекс олійноекстракційного заводу з ємністю зберігання насіння до 75 тисяч тонн. Тут Інна координувала проект та запуск систем електропостачання, заземлення, блискавкозахисту та автоматизації технологічних процесів. На такому стратегічному об'єкті, крім контролю всіх робіт, потрібно було узгоджувати всі рішення з технологічною службою та наглядовими органами.

На новому сміттєпереробному заводі в Харкові керiвник відповідала за електропостачання та автоматизацію конвеєрних ліній цеху сортування. Лінія розрахована приблизно на 120 000 тонн відходів на рік, тому особливу увагу приділяли резервуванню живлення, безпеці обладнання та стабільності роботи систем у безперервному режимі.

Командне лідерство та управління якістю, що збільшили прибуток компанії на 250%

Запуск великої кількості проєктів потребує злагодженої роботи команд. На різних об’єктах Інна Дяченко керувала колективами з понад 50 фахівців - інженерів, техніків, електриків та підрядників.

"Мені здається, найважливіше завдання керівника проєктів - зібрати всі процеси в одну систему так, щоб компанія могла й надалі розвиватися й упроваджувати нові рішення без технічних збоїв", - пояснює вона.

На виробничих об'єктах Інна вибудувала процеси контролю якості (QA/QC) так, щоб усі етапи (проектування, закупівлі, монтаж тощо) проходили без затримок і відповідали нормам. Для цього вона аналізувала кошториси, контролювала закупівлі, перевіряла технічну документацію, щоб узгодити все і з замовником, і з державними органами.

"Чим організованіший підхід, тим менше в подальшому ймовірність помилок, переробок і, найголовніше, зайвих витрат", - вважає Інна.

Результати цієї роботи побачили і замовники, і компанія, в якій Інна відповідала за технічну частину проектів і організацію процесів. Харківська Contact Group LLC за три роки збільшила прибуток на 250%.

Компанія тричі отримувала премію "Підприємство року" та відзнаку "Вибір споживача", а сама Інна була визнана "Кращим спеціалістом року" та нагороджена Ювілейною медаллю "20 років" ICC Ukraine за персональний внесок у розвиток міжнародного бізнесу та національного підприємництва. Також вона отримала Подяку від ICC Ukraine за професійні досягнення та підтримку розвитку українського бізнесу.

Внесок у промислову інфраструктуру України

Протягом більше ніж 16 років Інна Дяченко займалася створенням і модернізацією промислових та інфраструктурних об'єктів, важливих для виробництва та експорту України. Системи пожежної безпеки, електропостачання та автоматизації, реалізовані під суворим керівництвом Iнни, допомогли не одному підприємству досягти стабільної роботи без простоїв і відповідно до нормативів.

Робота на харчових, переробних, логістичних та інфраструктурних підприємствах стала великим досвідом у реконструкції та запуску об'єктів з нуля. У цих проектах Інна поєднувала інженерні завдання з координацією команд і взаємодією з інспекціями, і за її словами, це загартовує фахівців, які готові відповідати за великі об'єкти, безпеку і стійкість на них.

"Сучасний керівник промислових проєктів має дивитися на підприємство як на єдину систему: розуміти, як разом працюють електропостачання, автоматизація, безпека, люди й обладнання. Завдання інженерної команди - зробити так, щоб на об’єкті було безпечно, надійно й ефективно", - каже Інна.