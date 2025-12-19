Как ведущий руководитель реализовала более 100 промышленных проектов в производственном секторе Украины

Производство, промышленные объекты, крупные склады и перерабатывающие линии должны проектироваться и строиться с учетом надежности, безопасности, безотказности работы, масштабированием. Поэтому каждое инженерное решение при создании таких объектов должно соответствовать международным стандартам безопасности и гарантировать стабильную работу оборудования.

Инна Дяченко за более чем 16 лет работы она участвовала в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию более 100 промышленных и коммерческих объектов в Украине и за рубежом и руководила инженерными командами на объектах, которые в совокупности имеют более 500 000 м² площади.

Последовательный, поэтапный подход Инны - от рабочих чертежей до пусконаладочных работ и инспекций - помог многим предприятиям безопасно расширить производство и увеличить свои мощности. Коллеги отмечают, что она умеет организовать взаимодействие не только внутри инженерной команды, но и на строительной площадке - между различными подрядчиками, службой заказчика и техническим надзором, - так, чтобы все двигались к общему результату и в техническом, и в финансовом смысле. Весь этот труд помог Инне достичь расположения крупных компаний и подрядчиков - а как именно она пришла к своему успеху, она поделилась в этой статье.

Ключевые направления работы: электроснабжение, пожарная безопасность и автоматизация производства

"Сейчас я постоянно работаю в режиме многозадачности. Так всегда бывает, если нужно управлять не просто проектами по оснащению офисов, а именно крупнейшими производствами, где важно координировать работу различных отделов и интегрировать различные системы в производстве. Нужно видеть объект целостно: понимать риски, слабые места и то, что можно усилить еще на этапе проектирования, чтобы во время строительства и ввода в эксплуатацию не возникало лишних проблем",- рассказывает Инна Дяченко.

В своих промышленных проектах она объединяет три ключевых направления:

системы электроснабжения - от расчета нагрузок и выбора схемы питания до подбора кабелей, щитового оборудования, распределительных пунктов и средств защиты;

- от расчета нагрузок и выбора схемы питания до подбора кабелей, щитового оборудования, распределительных пунктов и средств защиты; пожарная безопасность - проектирование систем противопожарной защиты, молниезащиты, аварийного и эвакуационного освещения, систем раннего обнаружения и оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также взаимодействие с инспекционными органами;

- проектирование систем противопожарной защиты, молниезащиты, аварийного и эвакуационного освещения, систем раннего обнаружения и оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также взаимодействие с инспекционными органами; автоматизация производства - согласование работы конвейерных линий, технологического оборудования, систем мониторинга и диспетчеризации.

Три направления - единая система. Инна отвечает за инженерную часть, координацию подрядчиков и общение с командой заказчика для согласования каждого этапа.

100+ реализованных промышленных объектов: что стоит за цифрой

Более 100 успешных проектов за плечами руководителя - это результат слаженной работы с разными заказчиками. Инна Дяченко выработала свою особую тактику: она задает технические условия, объясняет их заказчику и команде, а затем контролирует, чтобы каждый строго придерживался заданного плана.

За 16 лет Инна работала как с украинскими производственными компаниями, так и с международными брендами. Среди украинских объектов - элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы, логистические склады, мусороперерабатывающий завод в Харькове и другие промышленные площадки, где она отвечала за системы электроснабжения, заземления, молниезащиты, пожарной безопасности и автоматизации.

Отдельный блок работы - производственные объекты международных компаний. Nestlé, SUN InBev, Amcor, Kernel и другие требовали комплексного подхода, когда инженерные решения должны одновременно соответствовать стандартам безопасности, бюджету и жестким графикам. На таких проектах нужно было работать не только в рамках украинского законодательства в сфере строительства и пожарной безопасности, но и согласовывать решения с международными стандартами и внутренними корпоративными требованиями заказчиков.

"В Nestlé мы выполняли полный цикл работ на производственных и складских помещениях общей площадью около 30 000 м²: освещение, заземление, молниезащита, системы пожарной безопасности. Важно было предложить решения, которые одновременно уложатся в бюджет, график и обеспечат стабильную работу предприятия без лишних остановок", - вспоминает она.

На предприятии Amcor, производящем упаковочные материалы, Инна руководила электроснабжением производственного цеха и склада общей площадью около 8 000 м² в рамках расширения производства, а также установки систем молниезащиты, заземления и пожаротушения. Работы выполнялись на действующем предприятии, поэтому ключевой задачей было модернизировать инфраструктуру с минимальным вмешательством в работу существующих линий и с соблюдением требований безопасности.

На объекте SUN InBev Инна отвечала за сложную систему электроснабжения очистных сооружений: монтаж, пусконаладка подстанции и распределительного пункта, подключение отдельных потребителей и тому подобное. Она также прорабатывала решения по системам молниезащиты и заземления, пожарной безопасности и систем раннего выявления и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, совместно с командой заказчика она занималась разработкой и настройкой систем автоматизации.

В Kernel Инна руководила изменением схемы электроснабжения котельной элеваторного комплекса. Задачей было обеспечить надежное и резервированное питание критического оборудования, согласовав новые решения с уже имеющейся инфраструктурой и режимами работы предприятия.

Важной частью ее опыта стали инфраструктурные и перерабатывающие объекты в Украине. Например, элеваторный комплекс маслоэкстракционного завода с емкостью хранения семян до 75 тысяч тонн. Здесь Инна координировала проект и запуск систем электроснабжения, заземления, молниезащиты и автоматизации технологических процессов. На таком стратегическом объекте, кроме контроля всех работ, нужно было согласовывать все решения с технологической службой и надзорными органами.

На новом мусороперерабатывающем заводе в Харькове руководитель отвечала за электроснабжение и автоматизацию конвейерных линий цеха сортировки. Линия рассчитана примерно на 120 000 тонн отходов в год, поэтому особое внимание уделяли резервированию питания, безопасности оборудования и стабильности работы систем в непрерывном режиме.

Командное лидерство и управление качеством, которые увеличили прибыль компании на 250%

Запуск большого количества проектов требует слаженной работы команд. На разных объектах Инна Дяченко руководила коллективами из более чем 50 специалистов - инженеров, техников, электриков и подрядчиков.

"Мне кажется, самая важная задача руководителя проектов - собрать все процессы в одну систему так, чтобы компания могла и дальше развиваться и внедрять новые решения без технических сбоев", - объясняет она.

На производственных объектах Инна выстроила процессы контроля качества (QA/QC) так, чтобы все этапы (проектирование, закупки, монтаж и т.д.) проходили без задержек и соответствовали нормам. Для этого она анализировала сметы, контролировала закупки, проверяла техническую документацию, чтобы согласовать все и с заказчиком, и с государственными органами.

"Чем организованнее подход, тем меньше в дальнейшем вероятность ошибок, переделок и, самое главное, лишних затрат", - считает Инна.

Результаты этой работы увидели и заказчики, и компания, в которой Инна отвечала за техническую часть проектов и организацию процессов. Харьковская Contact Group LLC за три года увеличила прибыль на 250%.

Компания трижды получала премию "Предприятие года" и награду "Выбор потребителя", а сама Инна была признана "Лучшим специалистом года" и награждена Юбилейной медалью "20 лет" ICC Ukraine за персональный вклад в развитие международного бизнеса и национального предпринимательства. Также она получила Благодарность от ICC Ukraine за профессиональные достижения и поддержку развития украинского бизнеса.

Вклад в промышленную инфраструктуру Украины

На протяжении более 16 лет Инна Дяченко занималась созданием и модернизацией промышленных и инфраструктурных объектов, важных для производства и экспорта Украины. Системы пожарной безопасности, электроснабжения и автоматизации, реализованные под строгим руководством Инны, помогли не одному предприятию достичь стабильной работы без простоев и в соответствии с нормативами.

Работа на пищевых, перерабатывающих, логистических и инфраструктурных предприятиях стала большим опытом в реконструкции и запуске объектов с нуля. В этих проектах Инна совмещала инженерные задачи с координацией команд и взаимодействием с инспекциями, и по ее словам, это закаляет специалистов, которые готовы отвечать за большие объекты, безопасность и устойчивость на них.

"Современный руководитель промышленных проектов должен смотреть на предприятие как на единую систему: понимать, как вместе работают электроснабжение, автоматизация, безопасность, люди и оборудование. Задача инженерной команды - сделать так, чтобы на объекте было безопасно, надежно и эффективно", - говорит Инна.