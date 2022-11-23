ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як продовжуватиметься освітній процес у Києві: в мерії розкрили подробиці

Новость на русском →
Середа 23 листопада 2022 19:13
Як продовжуватиметься освітній процес у Києві: в мерії розкрили подробиці Фото: як продовжуватиметься освітній процес у Києві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Школи у Києві від завтра працюватимуть у змішаному форматі. Тим часом садочки продовжать роботу в очному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Школи працюватимуть у змішаному форматі: школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн. Садочки працюватимуть в очному режимі. Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома", - пише Кличко.

За словами мера, наразі розроблений алгоритм дій на випадок оголошення повітряної тривоги до початку навчання, а у разі зміни режиму роботи - керівництво навчальних закладів інформуватиме батьків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у школах Києва хочуть змінити графік зимових канікул.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа Київ
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"