Як продовжуватиметься освітній процес у Києві: в мерії розкрили подробиці

Школи у Києві від завтра працюватимуть у змішаному форматі. Тим часом садочки продовжать роботу в очному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Школи працюватимуть у змішаному форматі: школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн. Садочки працюватимуть в очному режимі. Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома", - пише Кличко.

За словами мера, наразі розроблений алгоритм дій на випадок оголошення повітряної тривоги до початку навчання, а у разі зміни режиму роботи - керівництво навчальних закладів інформуватиме батьків.