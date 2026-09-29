Як продовжити відстрочку від мобілізації через ЦНАП з 1 жовтня: нові правила

Військовозобов'язані з чинною відстрочкою зможуть звертатися до ЦНАП для її продовження, якщо до завершення дії документа залишилося менше ніж 30 днів. Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року.

Коли можна подавати документи

Раніше законодавство чітко не визначало, за скільки часу до завершення чинної відстрочки можна повторно звертатися за її продовженням. Через це, за словами Тарасенко, різні ЦНАПи могли по-різному приймати такі заяви.

Тепер встановлено конкретний строк: якщо до завершення відстрочки залишилося менше ніж 30 календарних днів, військовозобов'язаний може подати документи на її продовження.

Водночас якщо до завершення чинної відстрочки залишається понад 30 днів, ЦНАП може не прийняти заяву за тією самою підставою.

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Що буде з чинною відстрочкою

За загальним правилом раніше надані відстрочки, якщо право на них підтверджується за даними державних реєстрів і законні підстави зберігаються, продовжуються автоматично.

Якщо ж автоматично продовжити відстрочку не вдається, ТЦК має повідомити військовозобов'язаного про необхідність надати підтвердні документи.

Тарасенко радить уже зараз звернути увагу на свою ситуацію тим, хто знає, що автоматичне продовження може не відбутися, або хоче додатково підтвердити право на відстрочку.

Які документи потрібні

Окремої процедури саме для "продовження" раніше наданої відстрочки немає. Якщо військовозобов'язаний звертається до ЦНАПу, він проходить процедуру подання заяви на відстрочку та подає необхідні підтвердні документи.

Тобто, за словами адвокатки, потрібен повний пакет документів, який підтверджує право на відстрочку.

Подати документи за новими правилами можна буде з 1 жовтня 2026 року, оскільки загальну мобілізацію продовжено до 31 жовтня.