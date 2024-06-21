Як продати квартиру, яка перебуває в кредиті: алгоритм дій і поради юриста

Як продати "кредитну" квартиру: пояснення фахівця

Коли позичальник не може більше виплачувати кредит, він має право продати заставлене житло. Однак, це потребує згоди кредитної установи, яка видавала кредит, що ускладнює процес пошуку покупця.

Продаж кредитної квартири через банк

Перший варіант передбачає звернення до банку з пропозицією продажу квартири, взятої в кредит. До прикладу, ви повідомляєте банку про неможливість сплати за кредитним договором і намір продажу квартиру для розрахунку з ним. В такому випадку банк може здійснити пошук потенційного покупця, зокрема виставивши на продаж своїй базі, знайшовши покупця через ріелторів тощо.

Алгоритм дій при продажі квартири через банк:

Банк підшуковує покупця та узгоджує ціну з продавцем. Укладення тристороннього договору, в якій описується процедура продажу. Внесення коштів банкові для погашення кредиту. Погашення кредиту та зняття арешту з квартири. Укладення основного договору між покупцем та продавцем та передача іншої суми коштів. Реєстрація договору покупцем в Державному реєстрі прав власності.

Продаж квартири, взятої в іпотеку, самостійно

Цей випадок передбачає самостійний пошук покупця, але з обов’язковим повідомленням банку про намір продати квартиру.

Якщо кредитна установа надає згоду, то вам потрібно діяти в такому порядку:

Виставлення квартири на продаж та пошук покупця. Підпис попередньої угоди про покупку квартири та засвідчення її нотаріусом. Внесення оплати покупцем повністю або частково (за домовленістю). Погашення кредиту за рахунок отриманих коштів від покупця. Зняття обтяження з квартири. Укладення основного договору купівлі-продажу та передача іншої суми коштів. Реєстрація договору покупцем в Державному реєстрі.

Фото: Є кілька різних способів продажу квартири, яка перебуває в кредиті (facebook.com/dimgroupua)

Переоформлення кредиту на іншу особу

У випадку, якщо покупець немає можливості одразу розрахуватись за покупку квартири, існує варіант переоформлення кредиту на квартиру на іншу особу. Тобто новий позичальник буде сплачувати залишок кредиту банку, а продавцеві виплатить різницю між ціною квартири та залишком квартири.

Якщо ви вибираєте такий варіант, то потрібно діяти за такою схемою:

Пошук покупця квартири, згодного переоформити кредит. Проведення оцінки платоспроможності та винесення рішення про укладення такої угоди. Підпис нової угоди між банком та покупцем. Видача нового кредиту банком, який закриває старий. Передача коштів покупцем за оплату квартири. Зняття арешту з квартири банком. Укладення основного договору купівлі-продажу. Накладення нового обтяження на квартиру. Реєстрація квартири в Державному реєстрі прав власності.

Коли варто звертатись до юристів

Продаж квартири, яка знаходиться в кредиті, може бути складним процесом, тому звернення до юриста може бути дуже корисним. Зокрема, допоможа може знадобитися у таких випадках: