Як продати квартиру, яка перебуває в кредиті: алгоритм дій і поради юриста

Необхідність продати заставлену нерухомість у кредитній організації часто виникає несподівано. Це може бути пов'язано з неможливістю продовжувати погашення іпотеки або з бажанням покращити умови проживання.
У коментарі для РБК-Україна адвокат та СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко пояснює, як оформити продаж "кредитної" квартири за всіма вимогами.
Коли позичальник не може більше виплачувати кредит, він має право продати заставлене житло. Однак, це потребує згоди кредитної установи, яка видавала кредит, що ускладнює процес пошуку покупця.
Продаж кредитної квартири через банк
Перший варіант передбачає звернення до банку з пропозицією продажу квартири, взятої в кредит. До прикладу, ви повідомляєте банку про неможливість сплати за кредитним договором і намір продажу квартиру для розрахунку з ним. В такому випадку банк може здійснити пошук потенційного покупця, зокрема виставивши на продаж своїй базі, знайшовши покупця через ріелторів тощо.
Алгоритм дій при продажі квартири через банк:
Продаж квартири, взятої в іпотеку, самостійно
Цей випадок передбачає самостійний пошук покупця, але з обов’язковим повідомленням банку про намір продати квартиру.
Якщо кредитна установа надає згоду, то вам потрібно діяти в такому порядку:
Фото: Є кілька різних способів продажу квартири, яка перебуває в кредиті (facebook.com/dimgroupua)
Переоформлення кредиту на іншу особу
У випадку, якщо покупець немає можливості одразу розрахуватись за покупку квартири, існує варіант переоформлення кредиту на квартиру на іншу особу. Тобто новий позичальник буде сплачувати залишок кредиту банку, а продавцеві виплатить різницю між ціною квартири та залишком квартири.
Якщо ви вибираєте такий варіант, то потрібно діяти за такою схемою:
Коли варто звертатись до юристів
Продаж квартири, яка знаходиться в кредиті, може бути складним процесом, тому звернення до юриста може бути дуже корисним. Зокрема, допоможа може знадобитися у таких випадках:
Відзначимо, в Україні набирає популярності програма єОселя. Вона дозволяє вигідно купити житло з низькими кредитними ставками деяким категоріям населення. Анатолій Перепельченко пояснював РБК-Україна всі особилвості купівлі житла за програмою єОселя.
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