Вигідні умови. Як купити житло за програмою єОселя: всі особливості
В Україні набирає популярності програма єОселя. Вона дозволяє вигідно купити житло з низькими кредитними ставками деяким категоріям населення. Експерти з нерухомості кажуть, що запуск програми спровокував сплеск інтересу до купівлі квартир, особливо в Києві.
Як працює програма єОселя, хто може купити квартири на пільгових умовах і що для цього потрібно, РБК-Україна розповідають експерт рирку нерухомості та адвокат.
Хто може взяти участь у програмі єОселя
Відносно недавно держава запустила програму єОселя. Це спровокувало сплеск інтересу до купівлі житла, говорить РБК-Україна Дмитро Гуринович, співзасновник і СЕО агенції нерухомості Home Dev в місті Києві. Запуск програми призвів до збільшення кількості тих, хто цікавиться нерухомістю, враховуючи важкі обставини в країні. Реагуючи на це, продавці дещо піднімають ціни на житло.
"Люди цікавляться, дізнаються, подають заявку на участь у програмі. Я б описав це як ситуативний попит, а от яким буде попит реальний, ми зможемо побачити пізніше. Ціни на нерухомість також можуть підвищуватися ситуативно з цієї причини та в комплексі разом з іншими факторами", – висловлює думку фахівець.
Він вважає, що вкладати гроші в нерухомість навіть під час війни цілком реально без ризиків, якщо підійти до цього питання виважено.
"Важливо підбирати таке житло разом із кваліфікованим фахівцем, який оцінить всі ризики, зважить "плюси" і "мінуси. Один із суттєвих "плюсів" – у програмі єОселя не беруть участь об'єкти, які ще не введені в експлуатацію. Це знімає один із суттєвих ризиків при купівлі квартир", – зауважує він.
Фото: Взяти участь у програмі єОселя можуть деякі пільгові категорії громадян (Getty Images)
Хто може взяти участь у програмі єОселя
Скористатися пільговими умовами можуть військовослужбовці, медичні працівники, наукові працівники, педагоги. Ці особи мають бути:
- громадянами України;
- старшими за 18 років на дату оформлення кредиту;
- не старші 70 років на дату погашення кредиту;
- платоспроможні;
- не мати власного житла зовсім, або ж воно має бути: менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з ними) або розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;
- не фігурують в санкційних списках;
- не беруть участь в інших актуальних державних програмах із забезпечення житлом.
Як працює програма та як придбати житло на пільгових умовах
єОселя – державна програма доступного іпотечного кредитування житла, затверджена постановою Кабінету Міністрів України №856 від 2.08.2022 року.
Програма працює у всіх обласних центрах, практично – у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, також додаються міста, де розвивається інфраструктура та зводяться новобудови. Наприклад Житомир, Івано-Франківськ, Рівне, пояснює адвокат, СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко.
"Програма розділяє дві умови кредитування в залежності від відсоткової ставки: окремі категорії (3% річних) – це військовослужбовці, медичні працівники, педагогічні працівники, наукові та науково-педагогічні працівники та масова іпотека (7% річних) – ветерани війни та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи, інші громадяни", – каже експерт.
Запуск програми дійсно дав ковток свіжого повітря для забудовників, зокрема, у Києві, визнає він.
"Одна, на жаль, це далеко не ті показники попиту на житло, які були до повномасштабної війни", – констатує Перепельченко.
Фото: Запуск програми спровокував нову хвилю інтересу до купівлі нерухомості, але об'єми продажів ще далекі від "довоєнних" (freepik.com)
Умови кредитування:
- пільгова ставка на весь термін кредиту – 3%;
- максимальний термін кредиту – 20 років;
- мінімальний початковий внесок – 20%;
- кредитують такі банки-учасники програми: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.
На що звернути увагу при купівлі житла за програмою єОселя
Учасникам необхідно бути обачними з умовами програми та документами, які укладаються у банку та безпосередньо із забудовником, говорить СЕО ЮК "Приходько та партнери".
"Моя рекомендація – звертати в цій програмі увагу на вид та графік погашення зобов'язань, відсоткову ставку та розміри ставки за квадратний метр, тому що все, що вище встановленої програмою ставки – сплачує сам учасник програми. Загалом, програма вже частково подбала про юридичну "безпеку" учасників. Приміром, в програмі не беруть участь об'єкти, які ще не введені в експлуатацію. А тому учасники програми точно не стануть власниками так званих "вовчих білетів і власниками "повітря" замість квартири", – зауважує Анатолій Перепельченко.
Зверніть увагу. Якщо у людини є посвідка на проживання в Україні, але немає громадянства, скористатися програмою неможливо. Відповідно до п. 3, постанови КМУ №856 від 2.08.2022 року, програма працює виключно для громадян України.
Чим вигідна учать у програмі на відміну від "стандартної" покупки житла
Програма вигідна низькою відсотковою ставкою та строком надання кредиту.
"Такі умови ви ніколи не отримаєте по стандартному банківському кредитуванню або розстрочкою від забудовника. В першому випадку мінімальна ставка на сьогодні складає 12-15%, у другому – короткий термін розстрочки платежів, зазвичай на термін не більше двох років", – додає співрозмовник.
Детальніше про програму єОселя можна почитати на сайті "Дія".
Нагадаємо, ціни на квартири та в цілому ринок нерухомості чутливий до валютних коливань та реагує на події війни. Особливо останнім часом говорять про суттєве подорожчання квадратних метрів. Ми писали, чому дорожчають квартири та від чого залежить вартість житла.
Також експерт з нерухомості назвала для РБК-Україна три міста України, де ціни на квартири найвищі. І пояснила, чому відбувається подорожчання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.