Как продать квартиру, находящуюся в кредите: алгоритм действий и советы юриста

Необходимость продать заложенную недвижимость в кредитной организации часто возникает неожиданно. Это может быть связано с невозможностью продолжать погашение ипотеки или желанием улучшить условия проживания.
В комментарии для РБК-Украина адвокат и СЕО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко объясняет, как оформить продажу "кредитной" квартиры по всем требованиям.
Когда заемщик больше не может выплачивать кредит, он имеет право продать заложенное жилье. Однако это требует согласия кредитного учреждения, которое выдавало кредит, что усложняет процесс поиска покупателя.
Продажа кредитной квартиры через банк
Первый вариант предполагает обращение в банк с предложением продажи квартиры, взятой в кредит. К примеру, вы сообщаете банку о невозможности уплаты по кредитному договору и намерении продажи квартиры для расчета с ним. В таком случае банк может осуществить поиск потенциального покупателя, в частности, выставив на продажу своей базе, найдя покупателя через риэлторов и так далее.
Алгоритм действий при продаже квартиры через банк:
Продажа квартиры, взятой в ипотеку, самостоятельно
Этот случай подразумевает самостоятельный поиск покупателя, но с обязательным уведомлением банка о намерении продать квартиру.
Если кредитное учреждение дает согласие, то вам нужно действовать в следующем порядке:
Фото: Есть несколько различных способов продажи квартиры, которая находится в кредите (facebook.com/dimgroupua)
Переоформление кредита на другое лицо
В случае, если покупатель не может сразу рассчитаться за покупку квартиры, существует вариант переоформления кредита на квартиру на другое лицо. То есть, новый заемщик будет платить остаток кредита банку, а продавцу выплатит разницу между ценой квартиры и остатком квартиры.
Если вы выбираете такой вариант, то нужно действовать по следующей схеме:
Когда стоит обращаться к юристам
Продажа квартиры, которая находится в кредите, может быть сложным процессом, поэтому обращение к юристу может быть очень полезно. В частности, помощь может потребоваться в следующих случаях:
Отметим, в Украине набирает популярность программа єОселя. Она позволяет выгодно купить жилье по низким кредитным ставкам некоторым категориям населения. Анатолий Перепельченко объяснял РБК-Украина все особенности покупки жилья по программе єОселя.
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