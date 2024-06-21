Как продать квартиру, находящуюся в кредите: алгоритм действий и советы юриста

Как продать "кредитную" квартиру: объяснение специалиста

Когда заемщик больше не может выплачивать кредит, он имеет право продать заложенное жилье. Однако это требует согласия кредитного учреждения, которое выдавало кредит, что усложняет процесс поиска покупателя.

Продажа кредитной квартиры через банк

Первый вариант предполагает обращение в банк с предложением продажи квартиры, взятой в кредит. К примеру, вы сообщаете банку о невозможности уплаты по кредитному договору и намерении продажи квартиры для расчета с ним. В таком случае банк может осуществить поиск потенциального покупателя, в частности, выставив на продажу своей базе, найдя покупателя через риэлторов и так далее.

Алгоритм действий при продаже квартиры через банк:

Банк подыскивает покупателя и согласовывает цену с продавцом. Заключение трехстороннего договора, в котором описывается процедура продаж. Внесение средств в банк для погашения кредита. Погашение кредита и снятие ареста с квартиры. Заключение основного договора между покупателем и продавцом и передача другой суммы средств. Регистрация договора покупателем в Государственном реестре прав собственности.

Продажа квартиры, взятой в ипотеку, самостоятельно

Этот случай подразумевает самостоятельный поиск покупателя, но с обязательным уведомлением банка о намерении продать квартиру.

Если кредитное учреждение дает согласие, то вам нужно действовать в следующем порядке:

Выставка квартиры на продажу и поиск покупателя. Подпись предварительного соглашения о покупке квартиры и удостоверение ее нотариусом. Внесение оплаты покупателем полностью или частично (по договоренности). Погашение кредита из полученных средств от покупателя. Снятие обременения с квартиры. Заключение основного договора купли-продажи и передача другой суммы денежных средств. Регистрация договора покупателем в Государственном реестре.

Фото: Есть несколько различных способов продажи квартиры, которая находится в кредите (facebook.com/dimgroupua)

Переоформление кредита на другое лицо

В случае, если покупатель не может сразу рассчитаться за покупку квартиры, существует вариант переоформления кредита на квартиру на другое лицо. То есть, новый заемщик будет платить остаток кредита банку, а продавцу выплатит разницу между ценой квартиры и остатком квартиры.

Если вы выбираете такой вариант, то нужно действовать по следующей схеме:

Поиск покупателя квартиры, согласного переоформить кредит. Проведение оценки платежеспособности и решение о заключении такого соглашения. Подписание нового соглашения между банком и покупателем. Выдача нового кредита банком, закрывающим старый. Передача денежных средств покупателем за оплату квартиры. Снятие ареста с квартиры банком. Заключение основного договора купли-продажи. Наложение нового отягощения на квартиру. Регистрация квартиры в Государственном реестре прав собственности.

Когда стоит обращаться к юристам

Продажа квартиры, которая находится в кредите, может быть сложным процессом, поэтому обращение к юристу может быть очень полезно. В частности, помощь может потребоваться в следующих случаях: