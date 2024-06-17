Гроші на нове житло від єВідновлення. Як отримати та на які суми можна розраховувати

В Україні триває масштабна програма єВідновлення : тисячі житлових будівель через війну зруйновані, і постраждалі власники можуть подати заявки на компенсацію коштів. На нові домівки, придбані за допомогою програми компенсацій єВідновлення, українці протягом лише одного місяця витратили понад 1 млрд гривень.

Як подати заявку на участь у програмі єВідновлення у 2024 році та які є притерії, в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат судової практики юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

Зміст:

Кому і як компенсовують гроші за програмою єВідновлення

Відшкодування за зруйновані домівки надають за таких умов:

шкода і руйнування були спричинені збройною агресією РФ з 24 лютого 2022 року;

житло розташоване на території України, яка не була окупована станом на дату 24 лютого 2022 року;

дані про право власності були наявні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

домівка повністю зруйнована або пошкоджена настільки, що її неможиливо відермонтувати.

Заявку на компенсації можна подати онлайн через додаток "Дія". Також – подати через ЦНАП, орган соціального захисту або нотаріуса. Заяву розглядає спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна.

Фото: В Україні триває масштабна програма єВідновлення (Getty Images)

Як отримати допомогу на відновлення житла

Можна отримати компенсацію у двох формах:

у форматі сертифіката на придбання житла; у вигляді грошової суми для самостійного будівництва.

Сертифікат постраждалі можуть використати на купівлю як вже існуючого об’єкта нерухомості, так і для інвестування на етапі будівництва. В другому випадку є кілька до забудовника. Наприклад, він не має перебувати у процедурі банкрутства, треба щоб у нього були всі дозволи на будівельні роботи тощо.

"Для використання сертифіката, перед придбанням житла необхідно повідомити про намір укласти відповідний правочин (скажімо, через нотаріуса) та дочекатись погодження. Після цього у людини є 30 днів на укладення договору. Відомості про укладання договору вносять у реєстр, а потім гроші за сертифікатом перераховують на рахунок продавця", – зазначає Владислав Мартинчук.

Для отримання компенсації треба відкрити в банку спеціальний рахунок для зарахування коштів.

Зверніть увагу. Гроші можна витратити лише на придбання будівельних матеріалів і на проведення будівельних робіт (конкретний перелік товарів та послуг наводиться у законодавстві) у затвердженого переліку продавців (перебуває у відкритому доступі).

Фото: Кошти можна витратити лише на придбання будівельних матеріалів і проведення будівельних робіт (Getty Images)

Скільки грошей можуть виплатити

Після отримання і розгляду заяви комісія має оглянути пошкоджений об’єкт (якщо обстеження не проводилось раніше) та розрахує розмір компенсації відповідно до методики ("чек-лісту"). Наразі граничний розмір компенсації складає 200 000 грн.

Вже у третьому етапі дії програми єВідновлення граничний розмір компенсації щодо окремих видів нерухомості буде більшим. Для квартир у багатоквартирному будинку максимальний розмір відшкодування становитиме 350 000 грн, а для одноквартирних, зблокованих чи садибних будинків – 500 000 грн.

Отримані гроші можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та будівельних робіт (конкретний перелік товарів та послуг наводиться у законодавстві) у затвердженого переліку продавців (перебуває у відкритому доступі).