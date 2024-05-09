Як придбати квитки на поїзд Київ - Варшава у 2024 році: інструкція

Прямий поїзд із Києва до Варшави залишається одним із найпопулярніших серед пасажирів, які їдуть до Польщі. Квитки швидко розкуповують, але їх можливо застати у продажу.
РБК-Україна розповідає, як можна придбати квитки до Варшави з української столиці та у зворотному напрямку.
Залізничний маршрут Київ-Варшава (поїзд № №67/68) – найпопулярніший, але попит на квитки у 10 разів перевищує кількість місць. Щоб унеможливити спекуляції з квитками, у листопаді 2023 року "Укрзалізниця" інтегрувала Дія.Підпис у свій додаток. Тепер квитки до Варшави можна придбати лише через мобільний застосунок через верифікацію акаунту.
Дія.Підпис – це кваліфікований електронний підпис. Для його активації треба мати один з біометричних документів у "Дії": ID-картку, закордонний паспорт чи посвідку на проживання.
Активувати Дія.Підпис можна так:
Квитки на поїзд Київ-Варшава та у зворотному напрямку слід шукати у мобільному застосунку "УЗ". Слід задати у пошуку станцію "Варшава Всходня" і обрати дати поїздки. Квитки надходять у продаж о 9:00 за 20 днів до поїздки.
Фото: Квитки на поїзд Київ-Варшава у додатку "УЗ" (скриншот РБК-Україна)
Далі кроки пасажира такі:
Пасажирам, які хочуть дістатися до польської столиці з більшим комфортом, радять обирати поїздку із пересадкою на польській станції. Купе прямого потяга до Варшави досить тісні, у них розташовані три полиці одна над одною.
Водночас з України курсують потяги:
Частина з цих потягів – зі спальними вагонами, частина – із сидячими місцями.
Далі можна пересіси на потяги польської залізниці до потрібної станції.
Нагадаємо, ми писали, що пасажирам потягу до Праги з Чопа загрожують штрафи до 5000 євро. Причини – затримки на кордоні через провезення заборонених товарів.
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