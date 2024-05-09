Как купить билеты на поезд Киев - Варшава в 2024 году: инструкция

Прямой поезд из Киева в Варшаву остается одним из самых популярных среди пассажиров, которые едут в Польшу. Билеты быстро раскупают, но их можно застать в продаже.
РБК-Украина рассказывает, как можно приобрести билеты в Варшаву из украинской столицы и в обратном направлении.
Железнодорожный маршрут Киев-Варшава (поезд №67/68) – самый популярный, но спрос на билеты в 10 раз превышает количество мест. Чтобы сделать невозможным спекуляции с билетами, в ноябре 2023 года "Укрзализныця" интегрировала Дія. Підпис в свое приложение. Теперь билеты в Варшаву можно приобрести только через мобильное приложение через верификацию аккаунта.
Дія.Підпис – это квалифицированная электронная подпись. Для ее активации нужно иметь один из биометрических документов в "Дії": ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство.
Активировать Дія.Підпис можно так:
Билеты на поезд Киев-Варшава и в обратном напрвлении нужно искать в мобильном приложении "УЗ". Следует задать в поиске станцию "Варшава Всходня" и выбрать даты поездки. Билеты поступают в продажу в 9:00 за 20 дней до поездки.
Фото: Билеты на поезд Киев-Варшава в приложении "УЗ" (скриншот РБК-Украина)
Дальше шаги пассажира следующие:
Пассажирам, желающим добраться до польской столицы с большим комфортом, советуют выбирать поездку с пересадкой на польской станции. Купе прямого поезда в Варшаву достаточно тесные, в них расположены три полки одна над другой.
В то же время из Украины курсируют поезда:
Часть этих поездов – со спальными вагонами, часть – с сидячими местами.
Дальше можно пересесть на поезда польськой железной дороги до нужной станции.
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