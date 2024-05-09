Как купить билеты на поезд Киев - Варшава в 2024 году: инструкция

Как приобрести билеты: необходимые шаги

Железнодорожный маршрут Киев-Варшава (поезд №67/68) – самый популярный, но спрос на билеты в 10 раз превышает количество мест. Чтобы сделать невозможным спекуляции с билетами, в ноябре 2023 года "Укрзализныця" интегрировала Дія. Підпис в свое приложение. Теперь билеты в Варшаву можно приобрести только через мобильное приложение через верификацию аккаунта.

Дія.Підпис – это квалифицированная электронная подпись. Для ее активации нужно иметь один из биометрических документов в "Дії": ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство.

Активировать Дія.Підпис можно так:

зайти в приложение "Дія";

перейти к меню Дія.Підпис;

нажать Активировать Дія.Підпис;

подтвердить личность с помощью проверки по фото;

придумать 5-значный код для Дія.Підпис.

Билеты на поезд Киев-Варшава и в обратном напрвлении нужно искать в мобильном приложении "УЗ". Следует задать в поиске станцию "Варшава Всходня" и выбрать даты поездки. Билеты поступают в продажу в 9:00 за 20 дней до поездки.

Фото: Билеты на поезд Киев-Варшава в приложении "УЗ" (скриншот РБК-Украина)

Дальше шаги пассажира следующие:

в приложении выбрать поезд №67/68 Киев – Варшава;

подтвердить личность с помощью Дія.Підпис;

выбрать вагон и место;

ввести информацию о пассажире. Если билет для владельца аккаунта – можно выбрать автозаполнение. Если для родственника – нужно вписать его имя и фамилию;

оплатить билет удобным способом.

Какие еще есть варианты добраться до Варшавы из Украины

Пассажирам, желающим добраться до польской столицы с большим комфортом, советуют выбирать поездку с пересадкой на польской станции. Купе прямого поезда в Варшаву достаточно тесные, в них расположены три полки одна над другой.

В то же время из Украины курсируют поезда:

в Перемышль – из Киева, Одессы, Харькова, Запорожья;

и Хелма – из Киева, Днепра, Харькова.

Часть этих поездов – со спальными вагонами, часть – с сидячими местами.

Дальше можно пересесть на поезда польськой железной дороги до нужной станции.