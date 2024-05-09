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Как купить билеты на поезд Киев - Варшава в 2024 году: инструкция

Фото: Поезд Киев-Варшава (twitter.com/AndyBTravels)
Автор: Ольга Маджумдар

Прямой поезд из Киева в Варшаву остается одним из самых популярных среди пассажиров, которые едут в Польшу. Билеты быстро раскупают, но их можно застать в продаже.

РБК-Украина рассказывает, как можно приобрести билеты в Варшаву из украинской столицы и в обратном направлении.

Как приобрести билеты: необходимые шаги

Железнодорожный маршрут Киев-Варшава (поезд №67/68) – самый популярный, но спрос на билеты в 10 раз превышает количество мест. Чтобы сделать невозможным спекуляции с билетами, в ноябре 2023 года "Укрзализныця" интегрировала Дія. Підпис в свое приложение. Теперь билеты в Варшаву можно приобрести только через мобильное приложение через верификацию аккаунта.

Дія.Підпис – это квалифицированная электронная подпись. Для ее активации нужно иметь один из биометрических документов в "Дії": ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство.

Активировать Дія.Підпис можно так:

  • зайти в приложение "Дія";
  • перейти к меню Дія.Підпис;
  • нажать Активировать Дія.Підпис;
  • подтвердить личность с помощью проверки по фото;
  • придумать 5-значный код для Дія.Підпис.

Билеты на поезд Киев-Варшава и в обратном напрвлении нужно искать в мобильном приложении "УЗ". Следует задать в поиске станцию "Варшава Всходня" и выбрать даты поездки. Билеты поступают в продажу в 9:00 за 20 дней до поездки.

Фото: Билеты на поезд Киев-Варшава в приложении "УЗ" (скриншот РБК-Украина)

Дальше шаги пассажира следующие:

  • в приложении выбрать поезд №67/68 Киев – Варшава;
  • подтвердить личность с помощью Дія.Підпис;
  • выбрать вагон и место;
  • ввести информацию о пассажире. Если билет для владельца аккаунта – можно выбрать автозаполнение. Если для родственника – нужно вписать его имя и фамилию;
  • оплатить билет удобным способом.

Какие еще есть варианты добраться до Варшавы из Украины

Пассажирам, желающим добраться до польской столицы с большим комфортом, советуют выбирать поездку с пересадкой на польской станции. Купе прямого поезда в Варшаву достаточно тесные, в них расположены три полки одна над другой.

В то же время из Украины курсируют поезда:

  • в Перемышль – из Киева, Одессы, Харькова, Запорожья;
  • и Хелма – из Киева, Днепра, Харькова.

Часть этих поездов – со спальными вагонами, часть – с сидячими местами.

Дальше можно пересесть на поезда польськой железной дороги до нужной станции.

Напомним, мы писали, что пассажирам поезда в Прагу из Чопа грозят штрафы до 5000 евро. Причины – задержки на границе из-за провоза запрещенных товаров.

Также мы писали, как купить билеты на поезд из Украины в Венгрию онлайн.

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