Як правильно збирати гриби та не отруїтися ними: інструкція та поради

Підвищена вологість та тепла погода на початку жовтня сприяли активному росту грибів, ознаменувавши початок осіннього сезону. Водночас спостерігається значне збільшення випадків отруєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров’я".

Як правильно збирати гриби:

будьте впевнені в їстівності. Перш за все, переконайтеся, що знайдений гриб безпечний для вживання. Якщо виникають сумніви щодо виду, краще залиште його в лісі;

уникайте старих або незрілих грибів. Не збирайте перезрілі або дуже молоді гриби з нечіткими ознаками, адже їх легко сплутати з отруйними;

обережно з пластинчастими грибами. Особливо уважно слід ставитися до грибів з пластинками під капелюшком. Безпечніше збирати трубчасті гриби, у яких нижня частина шапки схожа на губку;

уникайте забруднених місць. Не збирайте гриби біля доріг, промислових підприємств, сміттєзвалищ або у забруднених районах, оскільки вони накопичують токсини;

не збирайте гриби в посуху. У спекотну погоду гриби змінюють обмін речовин, втрачаючи воду і накопичуючи шкідливі речовини;

не купуйте гриби з рук. Не варто купувати дикорослі гриби на стихійних ринках або у випадкових людей;

не пробуйте сирі гриби.Обов’язково проводьте термічну обробку, оскільки навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними у сирому вигляді.

Отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявлятися в різний час: від 30 хвилин або години після їх вживання до кількох діб або навіть тижнів.

Найпоширенішими симптомами є блювання та діарея, але це далеко не всі можливі прояви отруєння. До інших ознак належать:

сильний біль у животі;

головний біль;

підвищена температура;

галюцинації;

відчуття холоду в руках і ногах через відтік крові від кінцівок;

судоми;

утруднене дихання;

марення;

знижений пульс, запаморочення.

Що робити при отруєнні грибами:

Якщо з’явилися симптоми отруєння, негайно викликайте швидку допомогу за номером 103 або 112. Під час виклику надайте інформацію про:

симптоми постраждалого;

причину отруєння;

що було зроблено для допомоги.

До приїзду медиків необхідно промити шлунок, дотримуючись таких кроків:

нехай постраждалий вип'є 1–2 літри теплої кип’яченої води;

викликати блювання;

повторити процедуру 2–3 рази, поки блювотні маси не стануть прозорими.

Також необхідно дати потерпілому сорбенти, наприклад, активоване вугілля, і забезпечити постільний режим.