Як правильно збирати гриби та не отруїтися ними: інструкція та поради
Підвищена вологість та тепла погода на початку жовтня сприяли активному росту грибів, ознаменувавши початок осіннього сезону. Водночас спостерігається значне збільшення випадків отруєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров’я".
Як правильно збирати гриби:
- будьте впевнені в їстівності. Перш за все, переконайтеся, що знайдений гриб безпечний для вживання. Якщо виникають сумніви щодо виду, краще залиште його в лісі;
- уникайте старих або незрілих грибів. Не збирайте перезрілі або дуже молоді гриби з нечіткими ознаками, адже їх легко сплутати з отруйними;
- обережно з пластинчастими грибами. Особливо уважно слід ставитися до грибів з пластинками під капелюшком. Безпечніше збирати трубчасті гриби, у яких нижня частина шапки схожа на губку;
- уникайте забруднених місць. Не збирайте гриби біля доріг, промислових підприємств, сміттєзвалищ або у забруднених районах, оскільки вони накопичують токсини;
- не збирайте гриби в посуху. У спекотну погоду гриби змінюють обмін речовин, втрачаючи воду і накопичуючи шкідливі речовини;
- не купуйте гриби з рук. Не варто купувати дикорослі гриби на стихійних ринках або у випадкових людей;
- не пробуйте сирі гриби.Обов’язково проводьте термічну обробку, оскільки навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними у сирому вигляді.
Отруєння грибами
Ознаки отруєння грибами можуть проявлятися в різний час: від 30 хвилин або години після їх вживання до кількох діб або навіть тижнів.
Найпоширенішими симптомами є блювання та діарея, але це далеко не всі можливі прояви отруєння. До інших ознак належать:
- сильний біль у животі;
- головний біль;
- підвищена температура;
- галюцинації;
- відчуття холоду в руках і ногах через відтік крові від кінцівок;
- судоми;
- утруднене дихання;
- марення;
- знижений пульс, запаморочення.
Що робити при отруєнні грибами:
Якщо з’явилися симптоми отруєння, негайно викликайте швидку допомогу за номером 103 або 112. Під час виклику надайте інформацію про:
- симптоми постраждалого;
- причину отруєння;
- що було зроблено для допомоги.
До приїзду медиків необхідно промити шлунок, дотримуючись таких кроків:
- нехай постраждалий вип'є 1–2 літри теплої кип’яченої води;
- викликати блювання;
- повторити процедуру 2–3 рази, поки блювотні маси не стануть прозорими.
Також необхідно дати потерпілому сорбенти, наприклад, активоване вугілля, і забезпечити постільний режим.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як правильно зберігати різні гриби.
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