Как правильно собирать грибы и избежать отравления ими: инструкция и советы
Повышенная влажность и теплая погода в начале октября способствовали активному росту грибов, ознаменовав начало осеннего сезона. В то же время наблюдается значительное увеличение случаев отравлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".
Как правильно собирать грибы:
- будьте уверены в съедобности. Прежде всего, убедитесь, что найденный гриб безопасен для употребления. Если возникают сомнения относительно вида, лучше оставьте его в лесу;
- избегайте старых или незрелых грибов. Не собирайте перезревшие или очень молодые грибы с нечеткими признаками, ведь их легко спутать с ядовитыми;
- осторожно с пластинчатыми грибами. Особенно внимательно следует относиться к грибам с пластинками под шляпкой. Безопаснее собирать трубчатые грибы, у которых нижняя часть шапки похожа на губку;
- избегайте загрязненных мест. Не собирайте грибы возле дорог, промышленных предприятий, свалок или в загрязненных районах, поскольку они накапливают токсины;
- не собирайте грибы в засуху. В жаркую погоду грибы меняют обмен веществ, теряя воду и накапливая вредные вещества;
- не покупайте грибы с рук. Не стоит покупать дикорастущие грибы на стихийных рынках или у случайных людей;
- не пробуйте сырые грибы, обязательно проводите термическую обработку, поскольку даже съедобные грибы могут быть опасными в сыром виде.
Отравление грибами
Признаки отравления грибами могут проявляться в разное время: от 30 минут или часа после их употребления до нескольких суток или даже недель.
Самыми распространенными симптомами являются рвота и диарея, но это далеко не все возможные проявления отравления. К другим признакам относятся:
- сильная боль в животе;
- головная боль;
- повышенная температура;
- галлюцинации;
- ощущение холода в руках и ногах из-за оттока крови от конечностей;
- судороги;
- затрудненное дыхание;
- бред;
- пониженный пульс, головокружение.
Что делать при отравлении грибами:
Если появились симптомы отравления, немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112. Во время вызова предоставьте информацию о:
- симптомах пострадавшего;
- причине отравления;
- что было сделано для помощи.
До приезда медиков необходимо промыть желудок, придерживаясь таких шагов:
- пусть пострадавший выпьет 1-2 литра теплой кипяченой воды;
- вызвать рвоту;
- повторить процедуру 2-3 раза, пока рвотные массы не станут прозрачными.
Также необходимо дать пострадавшему сорбенты, например, активированный уголь, и обеспечить постельный режим.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как правильно хранить разные грибы.
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