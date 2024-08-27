Як зареєструватися для участі в програмі "Національний кешбек": пояснення Мінекономіки

Відповідно до умов програми кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Участь виробників в програмі добровільна, отже кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі в програмі.

"Вже незабаром стартує реєстрація споживачів. І розпочнеться етап бета-тестування, коли споживачі вже зможуть купувати товари і їм нараховуватиметься кешбек. Для цього заохочуємо виробників додавати свої товари. Таким чином вже з початку вересня на їхні товари можна буде отримати 10% компенсації вартості", - зазначила Юлія Свириденко.

Джерело: Мінекономіки

Виробникам, щоб стати учасниками програми "Національний кешбек", необхідно:

1) Увійти на портал diia.gov.ua;

2) Перейти у розділ "Бізнес", потім – "Підприємництво" та обирати послугу "Перелік виробників та товарів українського походження";

3) Авторизуватися електронним підписом;

4) Ознайомитися з умовами програми;

5) Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:

повна назва

коротка назва

EAN – унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;

брендова назва

6) Підписати заяву електронним підписом;

Джерело: Мінекономіки

Для торгових мереж реєстрація у програмі стартує з середи – 28 серпня.

Продавцям, щоб стати учасниками програми "Національний кешбек", необхідно:

Подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал Дія.

Потрібно зайти у розділ "Бізнес", потім – "Підприємництво" і обрати Перелік продавців. Заповнити форму і вказати дані про підприємство. До заявки потрібно додати:

перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID

перелік адрес, де продається товар

банк

сайт

бренд

Перевірити заяву, підписати електронним підписом.

"Цей крок сприятиме детінізації економіки, адже долучитися до програми зможуть лише ті мережі, які працюють легально і сплачують податки. В програмі можуть брати участь торгові мережі та магазини, в тому числі онлайн-магазини, які є на загальній системі оподаткування і приймають платіжні картки для розрахунків. Також продавцю потрібно налаштувати РРО, аби фіскальний чек містив штрих-код товару", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Джерело: Мінекономіки

Реєстрація споживачів в рамках програми "Національний кешбек" стартує 2 вересня. Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачу потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні. Потім в мобільному застосунку Дія обрати послугу "Національний кешбек", де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку – 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витратити на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку Збройних сил тощо.

Джерело: Мінекономіки

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало аналітичний огляд про те, що таке український національний кешбек і як на цьому заробити, як виглядають повітряні замки і реальність бізнесу, до чого тут війна і традиційна українська політика.

20 серпня уряд схвалив порядок реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".