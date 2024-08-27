Как зарегистрироваться для участия в программе "Национальный кэшбек": объяснение Минэкономики

Согласно условиям программы, кэшбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства за исключением подакцизных товаров. Участие производителей в программе добровольное, следовательно, кэшбек будет предоставляться не на все товары, а на те, которые будут представлены производителем для участия в программе.

"Вскоре стартует регистрация потребителей. И начнется этап бета-тестирования, когда потребители уже смогут покупать товары и им будет начисляться кэшбек. Для этого поощряем производителей добавлять свои товары. Таким образом уже с начала сентября на их товары можно будет получить 10% компенсации стоимости" , – отметила Юлия Свириденко.

Источник: Минэкономики

Производителям, чтобы стать участниками программы "Национальный кэшбек", необходимо:

1) Войти на портал diia.gov.ua;

2) Перейти в раздел "Бизнес", затем - "Предпринимательство" и выбрать услугу "Перечень производителей и товаров украинского происхождения";

3) Авторизоваться электронной подписью;

4) Ознакомиться с условиями программы;

5) Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции:

полное название

короткое название

EAN – уникальный штрих-код товара украинского производства, присваиваемый каждому товару для идентификации;

брендовое название

6) Подписать заявление электронной подписью;

Источник: Минэкономики

Для торговых сетей регистрация в программе стартует со среды – 28 августа.

Продавцам, чтобы стать участниками программы "Национальный кэшбек", необходимо:

Подать заявку на присоединение к Перечню украинских производителей через портал Дія.

Нужно зайти в раздел "Бизнес", затем - "Предпринимательство" и выбрать список продавцов. Заполнить форму и указать данные о предприятии. К заявке нужно добавить:

список комбинаций фискального номера РРО с перечнем комбинаций MerchantID+TerminalID

список адресов, где продается товар

банк

сайт

бренд

Проверить заявление, подписать электронной подписью.

"Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрих-код товара", - отметила замминистра экономики Украины Надежда Бигун.

Источник: Минэкономики

Регистрация потребителей в рамках программы "Национальный кэшбек" стартует 2 сентября. Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кэшбек, потребителю нужно в банках, карточками которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или в отделении. Затем в мобильном приложении Дія выбрать услугу "Национальный кэшбек", где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно зачисляться кэшбек.

Максимальный объем кэшбека – 3 тыс. грн в месяц. Средства кэшбека граждане смогут расходовать на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, сделать донат в поддержку Вооруженных сил и т.д.

Источник: Минэкономики

Напомним, РБК-Украина публиковало аналитический обзор о том, что такое украинский национальный кэшбек и как на этом заработать, как выглядят воздушные замки и реальность бизнеса, при чем здесь война и традиционная украинская политика.

20 августа правительство одобрило порядок реализации экспериментального проекта о предоставлении государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".