Як правильно вийти з посту, щоб не "зірвати" шлунок після Великодня: поради лікарів

Чому важливо вийти з посту правильно

Українцям нагадали, що нині розпочався останній тиждень Великого посту. Тим часом ті, хто постував, на Великдень знову вживатимуть скоромну їжу.

"Але після закінчення посту важливо поступово повертатися до звичного раціону, щоб не завдати шкоди організму", - зауважили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За словами лікаря відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб Вінницького ОЦКПХ Світлани Савич, різкий перехід до жирної та важкої їжі може призвести:

до розладів травлення;

до інших неприємних наслідків.

З огляду на це під час виходу з посту варто дотримуватися певних рекомендацій.

"Розуміємо, що у Великдень кожному хочеться скуштувати святкових страв, але варто бути обережними, щоб після святкового застілля не мати проблем зі здоров'ям", - наголосила експерт.

Як найкраще виходити з посту: основні правила

Говорячи про основні правила виходу з посту, українцям розповіли про такі:

поступовість - перші дні після посту слід вживати легку їжу, поступово збільшуючи порції та розширюючи раціон;

дробне харчування - варто їсти невеликими порціями 5-6 разів на день, щоб не перевантажувати шлунок;

легкі продукти - спершу краще почати з овочевих салатів, каш на воді, нежирних супів та кисломолочних продуктів;

обмеження жирного та смаженого - варто уникати жирних сортів м'яса, смажених страв, копченостей та солодощів;

достатня кількість рідини - необхідно пити достатньо води, трав'яних чаїв або компотів;

споживання м'яса - м'ясо радять вводити в раціон через 2-3 дні після посту, починаючи з нежирних сортів (курка, індичка, кролик);

обмеження солодощів - солодощі слід вживати у помірних кількостях, віддаючи перевагу фруктам та сухофруктам.

"Прислухайтеся до свого організму: якщо ви відчуваєте дискомфорт, зменшіть порції або відмовтеся від певних продуктів", - порадили громадянам.

Яким може бути приблизний план виходу з посту

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб поділились також приблизним планом виходу з посту:

1-2 дні: овочеві салати, каші на воді, нежирні супи, кисломолочні продукти;

3-4 дні: нежирне м'ясо (курка, індичка, кролик), риба, яйця;

5-7 дні: поступове розширення раціону, введення інших продуктів.

"Важливо пам'ятати, що вихід з посту - це індивідуальний процес. Прислухайтеся до свого організму, враховуйте його особливості та попередній досвід. Спокійних вам свят! Формуємо культуру здоров'я разом!", - підсумували в ОЦКПХ.

Публікація обласного центру контролю та профілактики хвороб (скриншот: facebook.com/RCDCPVinnytsia)