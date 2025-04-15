Як правильно вийти з посту, щоб не "зірвати" шлунок після Великодня: поради лікарів

Після тривалого посту організм особливо вразливий до певної їжі. Тож лікарі пояснили, як не перетворити великодній стіл на причину болю та розговітися без шкоди для шлунку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) МОЗ України у Facebook.
Українцям нагадали, що нині розпочався останній тиждень Великого посту. Тим часом ті, хто постував, на Великдень знову вживатимуть скоромну їжу.
"Але після закінчення посту важливо поступово повертатися до звичного раціону, щоб не завдати шкоди організму", - зауважили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За словами лікаря відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб Вінницького ОЦКПХ Світлани Савич, різкий перехід до жирної та важкої їжі може призвести:
З огляду на це під час виходу з посту варто дотримуватися певних рекомендацій.
"Розуміємо, що у Великдень кожному хочеться скуштувати святкових страв, але варто бути обережними, щоб після святкового застілля не мати проблем зі здоров'ям", - наголосила експерт.
Говорячи про основні правила виходу з посту, українцям розповіли про такі:
"Прислухайтеся до свого організму: якщо ви відчуваєте дискомфорт, зменшіть порції або відмовтеся від певних продуктів", - порадили громадянам.
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб поділились також приблизним планом виходу з посту:
"Важливо пам'ятати, що вихід з посту - це індивідуальний процес. Прислухайтеся до свого організму, враховуйте його особливості та попередній досвід. Спокійних вам свят! Формуємо культуру здоров'я разом!", - підсумували в ОЦКПХ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто постувати дітям і якими можуть бути обмеження.
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