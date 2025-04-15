Как правильно выйти из поста, чтобы не "сорвать" желудок после Пасхи: советы врачей

После длительного поста организм особенно уязвим к определенной пище. Поэтому врачи объяснили, как не превратить пасхальный стол в причину боли и разговеться без вреда для желудка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней (ОЦКПБ) Минздрава Украины в Facebook.
Украинцам напомнили, что сейчас началась последняя неделя Великого поста. Между тем те, кто постился, на Пасху снова будут употреблять скоромную пищу.
"Но после окончания поста важно постепенно возвращаться к привычному рациону, чтобы не нанести вред организму", - отметили в областном центре контроля и профилактики болезней.
По словам врача отдела эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных болезней Винницкого ОЦКПБ Светланы Савич, резкий переход к жирной и тяжелой пище может привести:
Учитывая это во время выхода из поста следует придерживаться определенных рекомендаций.
"Понимаем, что в Пасху каждому хочется попробовать праздничные блюда, но стоит быть осторожными, чтобы после праздничного застолья не иметь проблем со здоровьем", - отметила эксперт.
Говоря об основных правилах выхода из поста, украинцам рассказали о таких:
"Прислушайтесь к своему организму: если вы чувствуете дискомфорт, уменьшите порции или откажитесь от определенных продуктов", - посоветовали гражданам.
В областном центре контроля и профилактики болезней поделились также примерным планом выхода из поста:
"Важно помнить, что выход из поста - это индивидуальный процесс. Прислушивайтесь к своему организму, учитывайте его особенности и предыдущий опыт. Спокойных вам праздников! Формируем культуру здоровья вместе!", - подытожили в ОЦКПБ.
Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли поститься детям и какими могут быть ограничения.
Читайте также о топ-7 ошибках, которые могут испортить Пасху - как не отравиться за праздничным столом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.