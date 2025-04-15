Как правильно выйти из поста, чтобы не "сорвать" желудок после Пасхи: советы врачей

Почему важно выйти из поста правильно

Украинцам напомнили, что сейчас началась последняя неделя Великого поста. Между тем те, кто постился, на Пасху снова будут употреблять скоромную пищу.

"Но после окончания поста важно постепенно возвращаться к привычному рациону, чтобы не нанести вред организму", - отметили в областном центре контроля и профилактики болезней.

По словам врача отдела эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных болезней Винницкого ОЦКПБ Светланы Савич, резкий переход к жирной и тяжелой пище может привести:

к расстройствам пищеварения;

к другим неприятным последствиям.

Учитывая это во время выхода из поста следует придерживаться определенных рекомендаций.

"Понимаем, что в Пасху каждому хочется попробовать праздничные блюда, но стоит быть осторожными, чтобы после праздничного застолья не иметь проблем со здоровьем", - отметила эксперт.

Как лучше всего выходить из поста: основные правила

Говоря об основных правилах выхода из поста, украинцам рассказали о таких:

постепенность - первые дни после поста следует употреблять легкую пищу, постепенно увеличивая порции и расширяя рацион;

дробное питание - стоит есть небольшими порциями 5-6 раз в день, чтобы не перегружать желудок;

легкие продукты - сперва лучше начать с овощных салатов, каш на воде, нежирных супов и кисломолочных продуктов;

ограничение жирного и жареного - следует избегать жирных сортов мяса, жареных блюд, копченостей и сладостей;

достаточное количество жидкости - необходимо пить достаточно воды, травяных чаев или компотов;

потребление мяса - мясо советуют вводить в рацион через 2-3 дня после поста, начиная с нежирных сортов (курица, индейка, кролик);

ограничение сладостей - сладости следует употреблять в умеренных количествах, отдавая предпочтение фруктам и сухофруктам.

"Прислушайтесь к своему организму: если вы чувствуете дискомфорт, уменьшите порции или откажитесь от определенных продуктов", - посоветовали гражданам.

Каким может быть примерный план выхода из поста

В областном центре контроля и профилактики болезней поделились также примерным планом выхода из поста:

1-2 дни: овощные салаты, каши на воде, нежирные супы, кисломолочные продукты;

3-4 дни: нежирное мясо (курица, индейка, кролик), рыба, яйца;

5-7 дни: постепенное расширение рациона, введение других продуктов.

"Важно помнить, что выход из поста - это индивидуальный процесс. Прислушивайтесь к своему организму, учитывайте его особенности и предыдущий опыт. Спокойных вам праздников! Формируем культуру здоровья вместе!", - подытожили в ОЦКПБ.

Публикация областного центра контроля и профилактики болезней (скриншот: facebook.com/RCDCPVinnytsia)