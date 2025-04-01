Як правильно вибрати професію у 2025 році: поради для молоді та тих, хто хоче змінити кар'єру

Успішний вибір професії залежить від поєднання особистих талантів і потреб ринку праці. Одним із головних аспектів у цьому питання є готовість до навчання й адаптації.
РБК-Україна розпитало заступника директора Державної служби зайнятості Станіслава Павленка про те, як правильно вибрати професію у 2025 році та на що варто звертати увагу людям, які вирішили змінити напрям кар’єри.
"В Україні молодь вибирає різні професії, все залежить від особистих інтересів, переваг та здібностей, а також реальних потреб ринку праці. Вибір професійного майбутнього - це процес, тому не варто боятися змінювати свої рішення та пробувати нове", - каже Павленко.
При виборі професії важливо звернути увагу на:
"Самопізнання є ключовим аспектом, тобто - чим краще ви розумієте себе, тим легше вам буде зробити вибір", - каже експерт.
Також він зазначає, що молодь, якій потрібна допомога у виборі професії, може звернутися до найближчого Центру зайнятості для спілкування з профконсультантом та отримання індивідуальної консультації.
"На офіційному сайті Державної служби зайнятості з’явилася нова рубрика "Твій консультант". Щоб отримати професійну консультацію, достатньо зайти на сайт, зробити замовлення та вибрати зручний час для спілкування з консультантом. Завдяки цьому сервісу спілкування проходить у режимі онлайн, що робить процес максимально ефективним", - говорить Павленко.
Окрім того, для вільного доступу молоді до профорієнтаційних послуг служби зайнятості створили сервіс з онлайн-тестування "Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри".
Павленко також радить ознайомитись із ситуацією на ринку праці. А саме дізнатись:
"Фахівці служби зайнятості можуть надати інформацію про стан регіонального ринку праці та сучасні потреби роботодавців під час індивідуальних консультацій, семінарів та тренінгів", - каже експерт.
За словами Павленка, важливим при виборі фаху є отримання інформації щодо професій, які вас зацікавили. Він радить:
"У центрах зайнятості проводяться профорієнтаційні заходи для молоді. Серед них: професіографічні екскурсії, дні кар’єри, інтерактивні заходи, майстер-класи, презентації професій тощо. Під час таких заходів можна поспілкуватися з представниками професій, дізнатися про особливості тої чи іншої сфери діяльності та розширити своє бачення світу професій", - пояснює Павленко.
Експерт радить людям, які замислились над зміною напряму кар'єри, дотримуватись наступних порад:
"Вибір професії в нинішніх умовах - це стратегічний процес, який має враховувати як реалії економічної ситуації в країні, так і особисті бажання молодої людини, її схильності до тієї чи іншої сфери діяльності", - каже Павленко.
Раніше ми ділились списком професій, які найбільш затребувані в Україні у 2025 році.
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