Как правильно выбрать профессию в 2025 году: советы для молодежи и тех, кто хочет сменить карьеру

Успешный выбор профессии зависит от сочетания личных талантов и потребностей рынка труда. Одним из главных аспектов в этом вопросе является готовность к обучению и адаптации.
РБК-Украина расспросило заместителя директора Государственной службы занятости Станислава Павленко о том, как правильно выбрать профессию в 2025 году и на что стоит обращать внимание людям, которые решили сменить направление карьеры.
"В Украине молодежь выбирает разные профессии, все зависит от личных
интересов, предпочтений и способностей, а также реальных потребностей рынка труда. Выбор профессионального будущего - это процесс, поэтому не стоит бояться менять свои решения и пробовать новое", - говорит Павленко.
При выборе профессии важно обратить внимание на:
"Самопознание является ключевым аспектом, то есть - чем лучше вы понимаете себя, тем легче вам будет сделать выбор", - говорит эксперт.
Также он отмечает, что молодежь, которой нужна помощь в выборе профессии, может обратиться в ближайший Центр занятости для общения с
профконсультантом и получения индивидуальной консультации.
"На официальном сайте Государственной службы занятости появилась новая рубрика "Твой консультант". Чтобы получить профессиональную консультацию, достаточно зайти на сайт, сделать заказ и выбрать удобное время для общения с консультантом. Благодаря этому сервису общение проходит в режиме онлайн, что делает процесс максимально эффективным", - говорит Павленко.
Кроме того, для свободного доступа молодежи к профориентационным услугам службы занятости создали сервис по онлайн-тестированию "Платформа по профориентации и развития карьеры".
Павленко также советует ознакомиться с ситуацией на рынке труда. А именно узнать:
"Специалисты службы занятости могут предоставить информацию о состоянии регионального рынка труда и современные потребности работодателей во время индивидуальных консультаций, семинаров и тренингов", - говорит эксперт.
По словам Павленко, важным при выборе профессии является получение информации о профессиях, которые вас заинтересовали. Он советует:
"В центрах занятости проводятся профориентационные мероприятия для молодежи. Среди них: профессиографические экскурсии, дни карьеры, интерактивные мероприятия, мастер-классы, презентации профессий и тому подобное. Во время таких мероприятий можно пообщаться с представителями профессий, узнать об особенностях той или другой сферы деятельности и расширить свое видение мира профессий", - объясняет Павленко.
Эксперт советует людям, которые задумались над изменением направления карьеры, придерживаться следующих советов:
"Выбор профессии в нынешних условиях - это стратегический процесс, который должен учитывать как реалии экономической ситуации в стране, так и личные желания молодого человека, его склонности к той или иной сфере деятельности", - говорит Павленко.
Ранее мы делились списком профессий, которые наиболее востребованы в Украине в 2025 году.
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