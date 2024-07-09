Як правильно укладати договір про оренду квартиру, щоб вас не обманули: поради юриста

В яких випадках потрібно укладати договір

За словами експертки, договір оренди квартири чи будь-якого іншого приміщення варто укладати в будь-якому випадку та незалежно від того, чи ви є орендодавцем, чи орендарем.

У договорі власник житла та орендар перераховують усі умови оренди та врегульовують їхню взаємодію при виникненні ймовірних конфліктів. Угоду складають у двох однакових примірниках, по одному для кожної зі сторін.

Важливо: орендодавцем за договором повинен бути лише власник цього приміщення.

Якщо у квартирі проживатиме кілька осіб, в угоді варто прописати чіткий перелік осіб і зазначити їхні персональні дані.

Також у договорі повинні бути такі дані сторін:

прізвище, ім'я, по батькові

ідентифікаційний код

паспортні дані.

контактні номери мобільних телефонів чи електронна пошта

зареєстроване місце проживання

Які умови потрібно вказувати в договорі

Адреса приміщення, площа, кількість кімнат, забезпеченість інженерними мережами (газ, електроенергія, водопостачання тощо), документи на підставі яких орендодавець володіє приміщенням.

Погоджена сторонами оцінювальна вартість приміщення станом на день укладення договору оренди. Це потрібно на випадок, якщо орендар пошкодить приміщення. Юристка радить встановити оцінювальну вартість на все цінне майно.

Вартість оренди можна зазначати фіксованою в національній валюті або еквівалент у валюті з прив'язкою до курсу НБУ на день оплати або вказати, що орендодавець чи орендар має право змінити вартість оренди через, наприклад, зниження курсу.

Строки оплати залежно від побажань сторін.

Строк оренди. Якщо ви невпевнені в терміні оренди, то зазначайте мінімально прийнятний, а надалі - пропонуйте угоду.

Обов'язки орендаря та орендодавця. Визначте, хто займається обслуговуванням квартири, ремонтом техніки, комунальними послугами тощо.

Умови дострокового розірвання договору оренди.

Відповідальність сторін. Якщо договором не передбачено жодної відповідальності за невчасну оплату, то згідно з законодавством зможете вимагати від орендаря сплати боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Опис стану приміщення станом на момент його передачі в оренду.

Після укладення договору необхідно зафіксувати кількість переданих пар ключів, показники лічильників у день в'їзду в житло, наявність побутової техніки/іншого цінного майна, стан квартири та ремонту.

Як діяти в разі порушення прав орендаря

Експертка каже, що в таких випадках на допомогу приходить саме договір з орендодавцем.

"Наприклад, ви домовилися про оренду житла протягом 12 місяців, дострокове розірвання неможливе, але орендодавець примусово виселяє вас. У такому випадку потрібно викликати поліцію, фіксувати усі дії на відеокамеру", - радить Ольга Данчук.

Крім того, можна звернутися до суду та адвокатів.

"Насправді після отримання письмової претензії від адвоката, позиція якої підкріплена раніше укладеним договором, орендодавець у 80% випадках зупиниться та почне діяти більш раціонально, а правда залишиться на вашому боці", - зазначає експертка.