Як правильно укладати договір про оренду квартиру, щоб вас не обманули: поради юриста

Якщо ви плануєте орендувати квартиру, до цього варто ретельно підготуватися. У кінці обов'язково перевіряйте, чи правильно складений договір з орендодавцем.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка у сфері містобудування, член ради директорів Конфедерації будівельників України, девелоперка Family Development Inc Ольга Данчук.
За словами експертки, договір оренди квартири чи будь-якого іншого приміщення варто укладати в будь-якому випадку та незалежно від того, чи ви є орендодавцем, чи орендарем.
У договорі власник житла та орендар перераховують усі умови оренди та врегульовують їхню взаємодію при виникненні ймовірних конфліктів. Угоду складають у двох однакових примірниках, по одному для кожної зі сторін.
Важливо: орендодавцем за договором повинен бути лише власник цього приміщення.
Якщо у квартирі проживатиме кілька осіб, в угоді варто прописати чіткий перелік осіб і зазначити їхні персональні дані.
Також у договорі повинні бути такі дані сторін:
Після укладення договору необхідно зафіксувати кількість переданих пар ключів, показники лічильників у день в'їзду в житло, наявність побутової техніки/іншого цінного майна, стан квартири та ремонту.
Експертка каже, що в таких випадках на допомогу приходить саме договір з орендодавцем.
"Наприклад, ви домовилися про оренду житла протягом 12 місяців, дострокове розірвання неможливе, але орендодавець примусово виселяє вас. У такому випадку потрібно викликати поліцію, фіксувати усі дії на відеокамеру", - радить Ольга Данчук.
Крім того, можна звернутися до суду та адвокатів.
"Насправді після отримання письмової претензії від адвоката, позиція якої підкріплена раніше укладеним договором, орендодавець у 80% випадках зупиниться та почне діяти більш раціонально, а правда залишиться на вашому боці", - зазначає експертка.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо орендодавець виселяє з квартири раніше терміну.
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