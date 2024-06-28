Що робити, якщо власник виселяє з орендованої квартири раніше терміну: інструкція від адвоката
Під час оренди квартири важливо укладати договір між майбутнім мешканцем та орендодавцем. Це гарантія для орендаря, щоб його прав будуть дотримуватися.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат і СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко.
В яких випадках виселення є законним
Завчасне виселення є серйозним порушенням прав орендаря, що може призвести до фінансових втрат. Однак, звісно, бувають випадки, коли завчасне виселення є законним.
Договір наймання житла за судовим рішенням можна розірвати в таких випадках:
- не внесення оплати протягом шести місяців, у випадку якщо в угоді не встановлено більш тривалий термін (якщо короткострокова оренда, то не більше двох разів)
- заподіяння шкоди, псування та знищення житла, яке надають в оренду
- користування житлом не за призначенням
- систематичне порушення прав та інтересів сусідів
Орендодавець також може розірвати договір, якщо сам хоче заїхати до свого житла, але про це потрібно повідомити квартиранту не пізніше ніж за два місяці.
Важливо: у договорі наймання можуть встановлювати інші причини дострокового розірвання. Якщо про це не сказано, тоді вже застосовують положення Цивільного кодексу України.
Що робити, якщо виселяють з квартири раніше терміну
Якщо власник виселяє вас з орендованої квартири раніше закінчення терміну в договорі, дотримуйтеся цієї інструкції:
- перевірте умови договору. Уважно прочитайте розділи, які стосуються умов розірвання договору та прав орендодавця на виселення.
- поговоріть з орендодавцем. Спробуйте мирно вирішити ситуацію, пояснивши орендодавцю, що його дії порушують договір. Можливо, непорозуміння можна розв'язати без конфлікту.
- напишіть офіційний запит. Якщо мирне врегулювання не допомагає, напишіть офіційний лист-запит орендодавцю, де вкажіть на порушення договору та вимагайте пояснень та/або компенсації за дострокове виселення.
- зверніться до юриста. Фахівець допоможе захистити ваші права та підкаже, які кроки слід зробити далі.
- зверніться до суду. Якщо орендодавець продовжує порушувати договір, ви маєте право звернутися до суду з позовом про захист своїх прав. Суд може зобов'язати орендодавця відновити вас у правах або виплатити компенсацію.
- документуйте все. Зберігайте всі документи, пов'язані з орендою, листування з орендодавцем, фотографії квартири та інші докази, які можуть знадобитися у випадку судового розгляду.
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