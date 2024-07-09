Как правильно заключать договор об аренде квартиры, чтобы вас не обманули: советы юриста

Если вы планируете снять квартиру, к этому стоит тщательно подготовиться. В конце обязательно проверяйте, правильно ли составлен договор с арендодателем.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист в сфере градостроительства, член совета директоров Конфедерации строителей Украины, девелопер Family Development Inc Ольга Данчук.
По словам эксперта, договор аренды квартиры или любого другого помещения следует заключать в любом случае и независимо от того, являетесь ли вы арендодателем, или арендатором.
В договоре владелец жилья и арендатор перечисляют все условия аренды и регулируют их взаимодействие при возникновении возможных конфликтов. Соглашение заключают в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Важно: арендодателем по договору должен быть только собственник этого помещения.
Если в квартире будут проживать несколько человек, в соглашении следует прописать четкий перечень лиц и указать их персональные данные.
Также в договоре должны быть следующие данные сторон:
После заключения договора необходимо зафиксировать количество переданных пар ключей, показатели счетчиков в день въезда в жилье, наличие бытовой техники/другого ценного имущества, состояние квартиры и ремонта.
Эксперт говорит, что в таких случаях на помощь приходит именно договор с арендодателем.
"Например, вы договорились об аренде жилья в течение 12 месяцев, досрочный разрыв невозможен, но арендодатель принудительно выселяет вас. В таком случае нужно вызвать полицию, фиксировать все действия на видеокамеру", - советует Ольга Данчук.
Кроме того, можно обратиться в суд и к адвокатам.
"На самом деле, после получения письменной претензии от адвоката, позиция которой подкреплена ранее заключенным договором, арендодатель в 80% случаях остановится и начнет действовать более рационально, а правда останется на вашей стороне", - отмечает эксперт.
Раньше мы рассказывали, что делать, если арендодатель выселяет из квартиры раньше срока.
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