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Как правильно заключать договор об аренде квартиры, чтобы вас не обманули: советы юриста

Как правильно заключать договор об аренде квартиры (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если вы планируете снять квартиру, к этому стоит тщательно подготовиться. В конце обязательно проверяйте, правильно ли составлен договор с арендодателем.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист в сфере градостроительства, член совета директоров Конфедерации строителей Украины, девелопер Family Development Inc Ольга Данчук.

В каких случаях нужно заключать договор

По словам эксперта, договор аренды квартиры или любого другого помещения следует заключать в любом случае и независимо от того, являетесь ли вы арендодателем, или арендатором.

В договоре владелец жилья и арендатор перечисляют все условия аренды и регулируют их взаимодействие при возникновении возможных конфликтов. Соглашение заключают в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Важно: арендодателем по договору должен быть только собственник этого помещения.

Если в квартире будут проживать несколько человек, в соглашении следует прописать четкий перечень лиц и указать их персональные данные.

Также в договоре должны быть следующие данные сторон:

  • фамилия, имя, отчество
  • идентификационный код
  • паспортные данные
  • контактные номера мобильных телефонов или электронная почта
  • зарегистрированное место жительства

Какие условия нужно указывать в договоре

  • Адрес помещения, площадь, количество комнат, обеспеченность инженерными сетями (газ, электроэнергия, водоснабжение и т. п.), документы на основании которых арендодатель владеет помещением.
  • Соглашаемая сторонами оценочная стоимость помещения по состоянию на день заключения договора аренды. Это нужно на случай, если арендатор повредит помещение. Юрист советует установить оценочную стоимость на все ценное имущество.
  • Стоимость аренды можно указывать фиксированной в национальной валюте или эквивалент в валюте с привязкой к курсу НБУ на день оплаты или указать, что арендодатель или арендатор имеет право изменить стоимость аренды из-за, например, снижения курса.
  • Сроки оплаты в зависимости от пожеланий сторон.
  • Срок аренды. Если вы не уверены в сроке аренды, то указывайте минимально приемлемый, а в дальнейшем - предлагайте сделку.
  • Обязанности арендатора и арендодателя. Определите, кто занимается обслуживанием квартиры, ремонтом техники, коммунальными услугами.
  • Условия досрочного расторжения договора аренды.
  • Ответственность сторон. Если договором не предусмотрена никакая ответственность за несвоевременную оплату, то согласно законодательству сможете требовать от арендатора уплаты долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы.
  • Описание состояния помещения на момент его передачи в аренду.

После заключения договора необходимо зафиксировать количество переданных пар ключей, показатели счетчиков в день въезда в жилье, наличие бытовой техники/другого ценного имущества, состояние квартиры и ремонта.

Как действовать в случае нарушения прав арендатора

Эксперт говорит, что в таких случаях на помощь приходит именно договор с арендодателем.

"Например, вы договорились об аренде жилья в течение 12 месяцев, досрочный разрыв невозможен, но арендодатель принудительно выселяет вас. В таком случае нужно вызвать полицию, фиксировать все действия на видеокамеру", - советует Ольга Данчук.

Кроме того, можно обратиться в суд и к адвокатам.

"На самом деле, после получения письменной претензии от адвоката, позиция которой подкреплена ранее заключенным договором, арендодатель в 80% случаях остановится и начнет действовать более рационально, а правда останется на вашей стороне", - отмечает эксперт.

Раньше мы рассказывали, что делать, если арендодатель выселяет из квартиры раньше срока.

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