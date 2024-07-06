Понад 100 тисяч доларів. В якому районі Києва найдорожча та найдешевша нерухомість

У столиці багато пропозицій стосовно купівлі нерухомості на вторинному ринку. Але від одного району до іншого вартість може колосально відрізнятися.

Скільки коштують квартири в Києві на "вторинці", розповідає РБК-Україна з посиланням на статистику ЛУН .

Вартість квартир залежно від району в Києві

Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири становить 41 900 доларів. На таку вартість можна розраховувати, шукаючи житло в Деснянському районі.

Традиційно найвищі ціни на нерухомість на Печерську - у середньому 112 500 доларів. Між наступним "лідером" рейтингу суттєва різниця. Йдеться про Шевченківський район, де квартира обійдеться в середньому 79 000 доларів.

Варто наголосити, що розцінки - це середнє значення вартості квартири з ремонтом і без нього.

Приблизно однакові ціни можна знайти в Оболонському (53 700 доларів), Солом'янському (58 000 доларів), Подільському (58 000 доларів) та Дніпровському (59 900 доларів) районах.

Говорячи про двокімнатні квартири, найдешевшими вони залишаються в Деснянському районі - 56 700 доларів. А найдорожчими все-таки в Печерському районі - 170 000 доларів.

Трикімнатна квартира на Печерську коштуватиме в середньому 299 000 доларів, а в Деснянському районі - 71 000 у валюті.

Надалі ставки ростуть до 87 000 доларів у Святошинському та 99 000 доларів у Дніпровському районах.

Скриншот

Чи продають квартири за заявленими цінами

Станом на червень 2024 середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становила 60 000 доларів, проте середня ціна проданих квартир суттєво нижча - 45 000 доларів.

Протягом травня 2023 до червня 2024 лише цьогоріч у квітні середні ринкова ціна та ціна проданих об'єктів збігалася. Тоді вона становила 62 000 доларів.

Скриншот

Стосовно продажу двокімнатних квартир, то різниця в цінах також помітна.

Наприклад, у січні 2024 року середня ціна на "вторинці", яку ставить продавець, становила 96 500 доларів. Але натомість вартість, за якою продавали об'єкти, у середньому - 54 000 доларів.

Лише наступного місяця, у лютому 2024, середня різниця була не такою разючою - 21 000 доларів.

Скриншот