Як правильно укладати договір про оренду квартиру, щоб вас не обманули: поради юриста
Якщо ви плануєте орендувати квартиру, до цього варто ретельно підготуватися. У кінці обов'язково перевіряйте, чи правильно складений договір з орендодавцем.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка у сфері містобудування, член ради директорів Конфедерації будівельників України, девелоперка Family Development Inc Ольга Данчук.
В яких випадках потрібно укладати договір
За словами експертки, договір оренди квартири чи будь-якого іншого приміщення варто укладати в будь-якому випадку та незалежно від того, чи ви є орендодавцем, чи орендарем.
У договорі власник житла та орендар перераховують усі умови оренди та врегульовують їхню взаємодію при виникненні ймовірних конфліктів. Угоду складають у двох однакових примірниках, по одному для кожної зі сторін.
Важливо: орендодавцем за договором повинен бути лише власник цього приміщення.
Якщо у квартирі проживатиме кілька осіб, в угоді варто прописати чіткий перелік осіб і зазначити їхні персональні дані.
Також у договорі повинні бути такі дані сторін:
- прізвище, ім'я, по батькові
- ідентифікаційний код
- паспортні дані.
- контактні номери мобільних телефонів чи електронна пошта
- зареєстроване місце проживання
Які умови потрібно вказувати в договорі
- Адреса приміщення, площа, кількість кімнат, забезпеченість інженерними мережами (газ, електроенергія, водопостачання тощо), документи на підставі яких орендодавець володіє приміщенням.
- Погоджена сторонами оцінювальна вартість приміщення станом на день укладення договору оренди. Це потрібно на випадок, якщо орендар пошкодить приміщення. Юристка радить встановити оцінювальну вартість на все цінне майно.
- Вартість оренди можна зазначати фіксованою в національній валюті або еквівалент у валюті з прив'язкою до курсу НБУ на день оплати або вказати, що орендодавець чи орендар має право змінити вартість оренди через, наприклад, зниження курсу.
- Строки оплати залежно від побажань сторін.
- Строк оренди. Якщо ви невпевнені в терміні оренди, то зазначайте мінімально прийнятний, а надалі - пропонуйте угоду.
- Обов'язки орендаря та орендодавця. Визначте, хто займається обслуговуванням квартири, ремонтом техніки, комунальними послугами тощо.
- Умови дострокового розірвання договору оренди.
- Відповідальність сторін. Якщо договором не передбачено жодної відповідальності за невчасну оплату, то згідно з законодавством зможете вимагати від орендаря сплати боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
- Опис стану приміщення станом на момент його передачі в оренду.
Після укладення договору необхідно зафіксувати кількість переданих пар ключів, показники лічильників у день в'їзду в житло, наявність побутової техніки/іншого цінного майна, стан квартири та ремонту.
Як діяти в разі порушення прав орендаря
Експертка каже, що в таких випадках на допомогу приходить саме договір з орендодавцем.
"Наприклад, ви домовилися про оренду житла протягом 12 місяців, дострокове розірвання неможливе, але орендодавець примусово виселяє вас. У такому випадку потрібно викликати поліцію, фіксувати усі дії на відеокамеру", - радить Ольга Данчук.
Крім того, можна звернутися до суду та адвокатів.
"Насправді після отримання письмової претензії від адвоката, позиція якої підкріплена раніше укладеним договором, орендодавець у 80% випадках зупиниться та почне діяти більш раціонально, а правда залишиться на вашому боці", - зазначає експертка.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо орендодавець виселяє з квартири раніше терміну.
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