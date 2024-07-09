Как правильно заключать договор об аренде квартиры, чтобы вас не обманули: советы юриста

Если вы планируете снять квартиру, к этому стоит тщательно подготовиться. В конце обязательно проверяйте, правильно ли составлен договор с арендодателем.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист в сфере градостроительства, член совета директоров Конфедерации строителей Украины, девелопер Family Development Inc Ольга Данчук.

В каких случаях нужно заключать договор

По словам эксперта, договор аренды квартиры или любого другого помещения следует заключать в любом случае и независимо от того, являетесь ли вы арендодателем, или арендатором.

В договоре владелец жилья и арендатор перечисляют все условия аренды и регулируют их взаимодействие при возникновении возможных конфликтов. Соглашение заключают в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Важно: арендодателем по договору должен быть только собственник этого помещения.

Если в квартире будут проживать несколько человек, в соглашении следует прописать четкий перечень лиц и указать их персональные данные.

Также в договоре должны быть следующие данные сторон:

фамилия, имя, отчество

идентификационный код

паспортные данные

контактные номера мобильных телефонов или электронная почта

зарегистрированное место жительства

Какие условия нужно указывать в договоре

Адрес помещения, площадь, количество комнат, обеспеченность инженерными сетями (газ, электроэнергия, водоснабжение и т. п.), документы на основании которых арендодатель владеет помещением.

Соглашаемая сторонами оценочная стоимость помещения по состоянию на день заключения договора аренды. Это нужно на случай, если арендатор повредит помещение. Юрист советует установить оценочную стоимость на все ценное имущество.

Стоимость аренды можно указывать фиксированной в национальной валюте или эквивалент в валюте с привязкой к курсу НБУ на день оплаты или указать, что арендодатель или арендатор имеет право изменить стоимость аренды из-за, например, снижения курса.

Сроки оплаты в зависимости от пожеланий сторон.

Срок аренды. Если вы не уверены в сроке аренды, то указывайте минимально приемлемый, а в дальнейшем - предлагайте сделку.

Обязанности арендатора и арендодателя. Определите, кто занимается обслуживанием квартиры, ремонтом техники, коммунальными услугами.

Условия досрочного расторжения договора аренды.

Ответственность сторон. Если договором не предусмотрена никакая ответственность за несвоевременную оплату, то согласно законодательству сможете требовать от арендатора уплаты долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы.

Описание состояния помещения на момент его передачи в аренду.

После заключения договора необходимо зафиксировать количество переданных пар ключей, показатели счетчиков в день въезда в жилье, наличие бытовой техники/другого ценного имущества, состояние квартиры и ремонта.

Как действовать в случае нарушения прав арендатора

Эксперт говорит, что в таких случаях на помощь приходит именно договор с арендодателем.

"Например, вы договорились об аренде жилья в течение 12 месяцев, досрочный разрыв невозможен, но арендодатель принудительно выселяет вас. В таком случае нужно вызвать полицию, фиксировать все действия на видеокамеру", - советует Ольга Данчук.

Кроме того, можно обратиться в суд и к адвокатам.

"На самом деле, после получения письменной претензии от адвоката, позиция которой подкреплена ранее заключенным договором, арендодатель в 80% случаях остановится и начнет действовать более рационально, а правда останется на вашей стороне", - отмечает эксперт.