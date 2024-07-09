Как правильно заключать договор об аренде квартиры, чтобы вас не обманули: советы юриста
Если вы планируете снять квартиру, к этому стоит тщательно подготовиться. В конце обязательно проверяйте, правильно ли составлен договор с арендодателем.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист в сфере градостроительства, член совета директоров Конфедерации строителей Украины, девелопер Family Development Inc Ольга Данчук.
В каких случаях нужно заключать договор
По словам эксперта, договор аренды квартиры или любого другого помещения следует заключать в любом случае и независимо от того, являетесь ли вы арендодателем, или арендатором.
В договоре владелец жилья и арендатор перечисляют все условия аренды и регулируют их взаимодействие при возникновении возможных конфликтов. Соглашение заключают в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Важно: арендодателем по договору должен быть только собственник этого помещения.
Если в квартире будут проживать несколько человек, в соглашении следует прописать четкий перечень лиц и указать их персональные данные.
Также в договоре должны быть следующие данные сторон:
- фамилия, имя, отчество
- идентификационный код
- паспортные данные
- контактные номера мобильных телефонов или электронная почта
- зарегистрированное место жительства
Какие условия нужно указывать в договоре
- Адрес помещения, площадь, количество комнат, обеспеченность инженерными сетями (газ, электроэнергия, водоснабжение и т. п.), документы на основании которых арендодатель владеет помещением.
- Соглашаемая сторонами оценочная стоимость помещения по состоянию на день заключения договора аренды. Это нужно на случай, если арендатор повредит помещение. Юрист советует установить оценочную стоимость на все ценное имущество.
- Стоимость аренды можно указывать фиксированной в национальной валюте или эквивалент в валюте с привязкой к курсу НБУ на день оплаты или указать, что арендодатель или арендатор имеет право изменить стоимость аренды из-за, например, снижения курса.
- Сроки оплаты в зависимости от пожеланий сторон.
- Срок аренды. Если вы не уверены в сроке аренды, то указывайте минимально приемлемый, а в дальнейшем - предлагайте сделку.
- Обязанности арендатора и арендодателя. Определите, кто занимается обслуживанием квартиры, ремонтом техники, коммунальными услугами.
- Условия досрочного расторжения договора аренды.
- Ответственность сторон. Если договором не предусмотрена никакая ответственность за несвоевременную оплату, то согласно законодательству сможете требовать от арендатора уплаты долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы.
- Описание состояния помещения на момент его передачи в аренду.
После заключения договора необходимо зафиксировать количество переданных пар ключей, показатели счетчиков в день въезда в жилье, наличие бытовой техники/другого ценного имущества, состояние квартиры и ремонта.
Как действовать в случае нарушения прав арендатора
Эксперт говорит, что в таких случаях на помощь приходит именно договор с арендодателем.
"Например, вы договорились об аренде жилья в течение 12 месяцев, досрочный разрыв невозможен, но арендодатель принудительно выселяет вас. В таком случае нужно вызвать полицию, фиксировать все действия на видеокамеру", - советует Ольга Данчук.
Кроме того, можно обратиться в суд и к адвокатам.
"На самом деле, после получения письменной претензии от адвоката, позиция которой подкреплена ранее заключенным договором, арендодатель в 80% случаях остановится и начнет действовать более рационально, а правда останется на вашей стороне", - отмечает эксперт.
Раньше мы рассказывали, что делать, если арендодатель выселяет из квартиры раньше срока.
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