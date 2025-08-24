Як правильно стерилізувати банки, щоб нічого не "вибухнуло"

Чому банки "стріляють"?

Головний ворог консервації - мікроорганізми. Якщо в банці залишається хоча б незначна кількість бактерій, вони починають активно розмножуватися, виділяючи гази. Тиск усередині зростає, і кришка не витримує, відбувається той самий "вибух". Правильна стерилізація вбиває всі мікроби і створює вакуум, що гарантує тривале зберігання.

Перевірені методи стерилізації банок

Перед будь-яким способом ретельно вимийте банки содою та огляньте на наявність тріщин чи сколів. Такі екземпляри для консервації не підходять.

Класика: над парою

Найпопулярніший "бабусин" метод. Поставте на плиту каструлю з водою. Коли вона закипить, зверху встановіть решітку, сито або спеціальну накладку для стерилізації. На неї догори дном поставте чисту банку. Стерилізуйте:

0,5-0,75 л - 10 хвилин;

1 л - 15 хвилин;

3 л - 20-25 хвилин.

Ознака готовності: по стінках банки почнуть стікати великі краплі води.

У духовці: зручно та багато

Ідеальний спосіб для великої партії. Поставте чисті сухі банки на решітку в холодну духовку. Це важливо, щоб скло не тріснуло від перепаду температур. Виставте температуру 100-120°C і після повного нагрівання стерилізуйте 15-20 хвилин незалежно від об'єму. Вимикайте духовку і дайте банкам трохи охолонути прямо в ній.

У мікрохвильовці: швидко та сучасно

Експрес-метод для 1-2 банок. Налийте в кожну банку 1,5-2 см води і поставте в мікрохвильову піч. Увімкніть на повну потужність (800-1000 Вт) на 3-5 хвилин. Вода закипить і стерилізує банку парою зсередини. Увага: металеві кришки в мікрохвильовку класти категорично заборонено!

Не забувайте про кришки!

Кришки це не менш важлива деталь. Їх потрібно просто прокип'ятити у невеликій каструлі протягом 5-7 хвилин безпосередньо перед закручуванням. Використовуйте лише нові кришки без подряпин та іржі.